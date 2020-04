IVAN IZBEGAVAO DA UPLATI ĆERKI 410.000? Atijasova bivša navodno nije videla NI CVONJKA, a Sindi NJEMU plaća ALIMENTACIJU

Brojni poznati imali su problema sa svojim bivšim supružnicima u isplaćivanjima alimentacija. Jedan od primera je pevačica Goca Tržan koja je muku mučila sa svojim bivšim Ivanom Marinkovićem koji je godinama njenoj ćerki Leni izbegavao da uplati 410.000 dinara.

Ipak, nakon što je zaradio novac u "Parovima", on je odlučio da uplati sve do dinara što je ostao dužan.

"Nema potreba da se on blati toliko po medijima kad nije tako. Čovek nije imao novca, a čim je zaradio, platio je svoju obavezu", rekao je prošle godine izvor.

foto: ATA Images

Jasmina Skender svojevrejmeno je tvrdila da je sa Atijasom imala problema oko alimentacije. Ona ga je javno optužila da nikada nije dao "ni dinar" za njihovo dete, budući da ju je ostavio dok je bila trudna i oženio se Anabelom. Odmah zatim, međutim, bile su objavljene skenirane uplatnice koje su pokazivale upravo suprotvo.

"Ne znam stvarno šta se dešava, ovo što Jasmina u poslednje vreme izjavljuje stvarno nema veze s vezom. Izvrće stvari i priča neku svoju priču, tačno koristi trenutak kada se zbog 'Zadruge' priča i o Luni, pa i o Gagiju, Anabeli i Andreju, da ga najstrašnije ocrni, a sebe uzdigne", rekao je tada izvor koji je insistirao da ostane anoniman, pa onda nastavio:

"Prvo, ona priča da su oni bili u nekoj ozbiljnoj vezi, a oni su samo jedno veče bili zajedno... I to svi znaju. Desilo se šta se desilo, šta sad, tri meseca od tada mu se javila i rekla da je trudna. On nije bežao od odgovornosti kao što ona priča. Prihvatio je sve obaveze, plaćao je detetu alimentaciju 200 konvertabilnih maraka (oko 100 evra), a problem je nastao kad mu je Jasmina zabranila da viđa sina. Tada ju je tužio", nastavio je priču izvor, poručivši da Anabela nikada nije pričala ništa loše o njoj niti je pokušavala da razdvoji muža od rođenog deteta.

"Sve te njene priče padaju u vodu. Pa, čovek ju je tužio jer mu je zabranila da viđa malog, postoje i dokazi za to. Alimentaciju je plaćao sve dok mu sud nije naložio da prestane to da radi, jer pozive za suđenje uporno nije primala na adresi, na kojoj je uredno podizala alimentaciju. Zamislite, pa ona mu je tražila mesečno da plaća 4.000 evra, a on ima platu 1.000 evra. Pa, gde to ima?! I što se, poput ostalih roditelja, za prava svog deteta ne izbori na sudu, na kojem se i dalje ne pojavljuje, već putem tabloida?!" dodao je tada izvor upućen u čitavu priču, i koji je za sam kraj razgovora dodao da su Jasminine optužbe na Anabelin račun, takođe, lažne.

foto: Printscreen/Instagram

Ivani Stamenković Sindi, bivšoj članici nekada popularne grupe "Models", sud je pre nekoliko godina privremeno oduzeo starateljstvo nad ćerkom Petrom i dodelio ga pevačicinom bivšem suprugu Nikoli Pavloviću.

Po privremenoj meri, sud je tada odlučio da Ivana ima pravo da viđa ćerku dva puta nedeljno, ali i obavezu da bivšem suprugu plaća alimentaciju za dete. Te je tako ona jedna od retkih javnih ličnosti koja mora da plaća svom suprugu alimentaciju.

foto: ATA Images

Kurir.rs, M.G/Blic/Pink/Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kurir