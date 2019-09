SIN I JA SMO SADA KOD MOJIH! On se ne pita da li imamo za vrtić! Ni ALIMENTACIJU nisam dobila! Dragana Mitar GRCA U SUZAMA naočigled cele Srbije! POTRESNO!

Dragana Mitar progovorila je javno o drami koju je doživela kada ju je Siniša Dragutinović izbacio iz stana, u vreme kada nije bila kod kuće, već na odmoru sa sinom Jovanom. Pokušavajući da odgovori na pitanja znatiželjnih građana bila je sva u suzama, ističući da nije dobila ni alimentaciju, niti da je pronašla stan u kojem će nastaviti život sa sinom.

Trenutno, ona i naslednik borave kod njenih roditelja.

"Ne znam koje pametno pitanje da postavim... Šta dalje? Kakvi su ti planovi? Kako je policija reagovala? Kada počne suđenje, nemoj slučajno da ga propustiš. On ima 48 godina, a ponaša se kao da ima 20", konstatovala je jedna gledateljka koja se putem telefona uključila uživo u emisiju "Zadruga - Narod pita", gde je Dragana došla da sa javnošću podeli svoju potresnu priču.

"Generalno, sa Jovanom sada tražim stan. Nadam se da ću naći do petka. Idemo dalje, biće to sve dobro, nadam se. On će da se vadi na tužbu za starateljstvo. Meni je sin najbitniji, zato mi to i radi. Dete je privrženije meni i više voli da provodi vreme sa mnom. Nadam se da se ovakve stvari ženama više neće dešavati, uglavnom smo mi krive za sve", odgovorila je Dragana.

foto: Printscreen Pink

"Da li misliš da su neki postupci (iz 'Zadruge 2') uticali?" ređala su se pitanja tokom večeri, a sva su se ticala njene strašne situacije u kojoj se nalazi.

"Ja sam mogla da uđem u 'Zadrugu' i da ne pričam ništa, da lažem sve, kao što su mnogi. Bila sam mlada, ali da se ne vraćamo u prošlost. Trebalo je davnih dana da presečem sa takvim čovekom i mislim da greške koje sam napravila, radila sam na svoju štetu. Nijednu grešku nisam napravila, a da on nije započeo prvi. Meni se sudi kao da sam ratni zločinac, a njegovo se opravdava. Meni je to grozno i užasno. Ja hoću svoje dete da zaštitim večeras! Moj sin spava kod mojih roditelja i ja tamo spavam. Nije problem, naći ćemo stan. Neću da pravim žrtvu od sebe. Ja neću da dozvolim da me sroza i neću da ispašta zbog mene. Da misli na svoje dete, ne bi ovo radio. Ja se trudim da zaštitim Jovana. On nije više mali, ima 5 godina. Pita me - šta tata radi? Da li je on mene izbacio? Ja ništa ružno Jovanu nisam rekla. Rekao mi je da više ne želi da tata dolazi. Mi ćemo da promenimo mesto boravka, a ja ga svaki dan pitam da li želi da se čuje sa tatom. On ne želi. Nikako nije želeo da vidi dete, a on kad ode kod njega, odmah hoće da se vrati. Dete se oseća nelagodno kad je sa njim. Nisam ni alimentaciju dobila, on se ne pita da li imamo za vrtić", kroz suze je pričala Dragana, ali nije se tu zaustavila.

"Meni je jasno. U prethodnom braku su njegova deca tako odrastala. On decu kupuje igračkama i novcem. To je čovek drvo. Neko ne može da ima decu, a onda Bog da nekome ko to ne zaslužuje", rekla je ona.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

Kurir