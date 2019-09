HVALA BOGU DA SAM POSTAVILA KAMERE! Ima 48 godina, doktor, radi u državnoj firmi a OVAKO SE PONAŠA?! Dragana Mitar zgrožena izbacivanjem iz stana: Čekao je priliku, a zakon i PRAVDA su tu!

Dragana Mitar javno je progovorila o porodičnoj drami koju je doživela, kada joj je bivši suprug Siniša Dragutinović spakovao stvari, zajedno sa stvarima i igračkama njihovog deteta, i izneo ih u džakovima iz stana u kojem su nekada živeli zajedno.

Uprkos brojnim spekulacijama, Dragana je napomenula da je na odmor otišla sa sinom Jovanom, jer ga "otac nigde nije odveo, niti ga očigledno zanima".

"Po povratku sa mog odmora u Crnog Gori, ja sam odlučila da odem na još jedan odmor sa sinom. Jovan i ja smo otišli na more da bi se odmorili od svega. Njemu (Siniši) je istekla zabrana prilaska 23, 24. avgusta, ne znam tačno, piše u rešenju... Ne znam čemu ovakav portupak. Čitam razne ružne komentare, da neko ulazi u stan, izbacuje, prenosi, 'ajde mene ali dete? To ne razumem. Dete me pita gde su igračke. Za mene ovo nije otac! Ne znam kako bih iskomentarisala.

Ušao je u stan jer je imao ključ. Kad je napustio stan u kom smo živeli svo troje, iako su mi savetovali da zamenima brave - otac je deteta, nema potrebe da menjam brave, ali sam stavila kamere da imam uvid i sigurnost zbog onoga što sam s njim prošla. Zbog sigurnosti i bezbednosti", pričala je još uvek potresena Dragana gostujući u emisiji "Zadruga - Narod pita".

"Hvala Nogu što sam to imala, jer ne bih znala", nastavila je ona, koja nešto kasnije čak i rasplakala pred kamerama, ponovo zbog svega što ju je od bivšeg snašlo otkako je izašla uz "Zadruge 2"

"To uhođenje u Budvi i letovanje, ista destinacija... i načula sam preko zajedničkih prijatelja šta on planira da radi. Pretio je on meni za ovo. 'Da će ti vlasnik biti ta'... bivša supruga", pričala je dalje Mitrova, konstatujući da je i ona njega mogla tako da iseli "preko noći" pa kad se odvaži da dođe - da stav već bude prazan.

"Ovo je doktor, koji radi u državnoj firmi! Bruka i sramota! Nemamo nikakvu komunikaciju, niti želim da je imam, ikad više u životu... Zakon je tu, pravda je tu... Čekao je priliku! Mogla sam da vidim i šta priča i šta radi (na snimku sa sigurnosnih kamera)... dosta više te lažurije", rekla je Dragana.

"Kad pogledam, ništa nije bio bolji ni prema prvoj ženi. A tako će i treću!" zaključila je ona, pa napomenula da Siniša dete "niti gde vodi, niti ga viđa, niti mu šta kupuje", te istakla da njoj od njega zaista ništa ne treba, pa čak ni prezime.

"Čovek od 48 godina da se ovako ponaša", tiho je izustila pa pogledala voditelja u oči i rekla mu da "s takvim čovekom nema šta više da se dogovara, niti da razgovara".

