PALA JAVNA PROZIVKA I POSLE 14 GODINA OD SUKOBA? Danijel Alibabić bez pardona: Podigla se OGROMNA prašina! (FOTO)

Kao što je već poznato, zbog skandala koji se odvio 2006. godine, Flamingosi nisu uspeli da se domognu Evrovizije jer su te godine članovi žirija iz Crne Gore glasali isključivo za učesnike Beovizije koji su dolazili iz te zemlje. Pre svega, to su bili momci iz grupe "No name", koja je godinu dana ranije Srbiju i Crnu Goru predstavljala sa čuvenom "Zauvijek moja".

I danas mnogi smatraju da je te godine propuštena velika prilika, a Danijel Alibabić i pole 14 godina uspeo je da podseti javnost na tu dramu oglašavajući se na Tviteru.

Pošto se iz karantina okupio sa ostatkom kolega iz "No Name-a" putem interneta pa i zapevao evrovizijsku pesmu, on je "prozvao" Amidžića porukom:

"No name nakon 15 godina. Ognjen Amidćić na aparate", što je na ovoj društvenoj mreži podiglo veliku prašinu.

