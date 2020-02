ALIBABIĆ PROGOVORIO O SKANDALU EVROVIZIJE! Sa majkom i sestrom završio na ulici, odgriženo mu uvo, bivšu mu stigla KARMA

Pevač Danijel Alibabić nedavno se podvrgao jednom poligrafskom ispitivanju pa tom prilikom otkrio brojne detalje iz privatnog života o kojima se javno veoma malo znalo. Osim o incidentu kada mu je čovek odgrizao uvo i porodičnim problemima, on je priznao da je trenutno u emotivnoj vezi, ali i da smatra da je njegovu bivšu ženu Jovanu i te kako "stigla karma".

Kako je na početku rekao, u Crnoj Gori on je "i omiljeni i najskuplji" pevač, i istina je da je bio protiv toga da grupa No Name učestvuje na Evroviziji.

"Da. Nekako su to i moje telo i moj razum odbili iz prostog razloga... jesam bio najmlađi, ali negde sam mislio da to nije prava stvar za nas. I na kraju se ispostavilo kao potpuno ispravno, zbog toga što od tog momenta gurpa prestaje da funkcioniše. A i desio se užasan skandal koji je potpuno opravdan u Sava centru", ispričao je on.

Sa čovekom koji mu je odgrizao delić uva više se ne sudi.

"Ne. Suđenje je završeno i on je sada tamo gde mu je mesto. Iza rešetaka."

"Na svadbi na kojoj sam radio desilo se to da mi je nared nastupa prišlo to gospoče rođeno i mislio sam da će nešto da mi kaže na uvo ili neku pesm unaruči. Odgrizao mi je deo uva. Potražio sam pomoć stručnog lica, tako da radim na tome da budem u manjem strahu. Tresem se čitav... (smeh)" dodao je on, vidno uznemiren.

Međutim, tada je na red došlo pitanje da li je istina da je sa sestroim i majkom bio izbačen na ulicu. Tad mu tek nije bilo lako.

"Rekao sam vam da je to tema koja je za mene izuzetno bolna i teška, ne volim da pričam o tome. Mislim da su to neke stvari koje prosto treba da ostanu u krugu porodice. Ono što želim da kažem samo na ovu temu i da sa tim završim, to je da ja sa mojim ocem sad imam izuzetn odnos kao i cela moja porodica. Svi pravimo greške u toku svog života. On je divan čovek i na kraju vrhunski prijatelj svojim prijateljima. Prosto, nije se snašao u toj nekoj porodičnoj atmosferi i ne treba ga zbog toga kriviti. Jako mi je neprijatno što uopšte moram da dajem odgovor na ta pitanja. Ali znam gde sam došao, spreman sam bio na to da ćete me pitati sve i svašta..." rekao je pevač, koji je sa svojim ocem u kontaktu.

S druge strane, iako je isprva rekao da nije u emotivno jvezi, morao je da "popravi" laž koju je izgovorio - da nije.

"Želim da konačno zadržim svoj privatni život za sebe, po cenu toga da ću morati da lažem. Nadam se da ćete me shvatiti i opravdati."

Muškarci mu se, priznaje, udvaraju, ali ipak više dame.

"Pa ima toga, ne mogu da kažem da ne, ali nisam neki sad lepotan. Zaista, ima udvarača, ali na svu sreću više ženskog pola."

Brak sa Jovanom, kaže, nije bio namešten.

"Ne. Jovana je u tom trenutku bila moja najveća ljubav i bio sam najiskreniji čovek na ovom svetu. Želeo sam s njom i zamišljao da živimo do kraja života zajedno i planirali smo decu. Nisam želeo da se desi šta se desilo, ali prosto, tako je kako je."

Par svojevremeno nije pravio svadbu zbog novca.

"Ne. Mislim da zapravo svi mladenci prave tu neku finansijsku konstrukciju kad dođu o te odluke da žele da se venčaju. Tako smo i nas dvoje, ali nisam zbog toga pravio svadbu. To je već javna tajna da sam ja bio u toliko minusu da sam mogao da kupim jedan stan akonto te svadbe", objasnio je on, koji više i nije u kontaktu sa Jovanom.

Ipak, on smatra da j uje i te kako "snašla karma" - posle luks života sa njim, ona sada prodaje pljeskavice.

"Da. Smatram da svako onako kako radi - tako na kraju i završi", izjavio je on pa dodao i da nije zlostavljao svoju bivšu ženu.

Takođe, nekoliko puta podsvesno je pomislio da je jedva izvukao živu glavu.

"Nisam nikad imao neku situaciju da je neko hteo da mi oduzme život, ali bilo je nekih teških situacija iz kojih sam teže izlazio. Pa sam, negde, verovao podsvesno i pomislio - jedva izvukoh živu glavu. Tako da moguće da je to."

U bolnici je, pak, zaglavljivao nekoliko puta i bilo je prilično stresno.

"Da. Imao sam velikih problema. Puklo mi je slepo crevo i tad sam bio smešten u bolnicu u Podgorici, a nakon toga sam imao problem sa megaureterima, gde sam hitno bio prebačen u Beograd. Tako da sam i ovde bio jedno 3 meseca i dugo se borio."

