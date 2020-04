IZOLACIJA NA RADOST KOMŠIJA! Spremite se u ponedeljak u 20 sati, Aca Lukas s terase pravi nezaboravnu SVIRKU

Aca Lukas, koji je u izolaciji u svom domu, prirediće live nastup iz svog stana u ponedeljak u 20 sati i svi koji žele mogu da uživaju.

Naime, Aca je kada je počeo najduži policijski čas, seo za klavir, otvorio vrata balkona i zasvirao tako da su komšije uževale u mini-koncertu. Folker je tako odlučio da ponovo iznenadi svoje susede i priredi im novi koncer.

foto: Damir Dervišagić

„Drage moje komšije, kada je reč o mom nastupu u ponedeljak, svako će biti u svom stanu i ukoliko želi može da otvori prozore i neka sluša. Nećemo da se okupljamo jedni kod drugih. Ne daj bože nećemo se ni gledati sa ulice, a oni koji ne mogu da me vide, čuće. Ova svirka je ujedno i mali vid mog doprinosa da ostanemo u svojim domovima, i naravno nećemo šetati. Kada bih znao da će ovo doprineti tome da ljudi ostanu kod kuće i da će još ovo malo vremena da se pridržavaju onoga što traže naši, ali i svetski stručnjaci, ja bih svirao do kraja epidemije. Eto, da budem precizniji. Dok ja sa svoje terase sviram i pevam, nijedan čovek i nijedno ljudsko biće koje to gleda i sluša neće prekršiti nijedno pravilo koje važi sada u ovo doba ove opasne epidemije. Bićete kod kuće sa svojim najmilijima, a moje komšije će moći da me gledaju sa terase, a ostali i putem interneta. Vi koji ćete biti sa mnom u ponedeljak u 20 časova odužiću vam se pesmama, neviđenom energijom i voljom, emocijom, ljubavlju i željom da što pre nastavimo tamo gde smo stali od kada nas je spopao ovaj virus! Učinite to da ga zajedno ubijemo, bar za vreme dok traje svirka (namerno neću da kažem koncert)", najavio je Aca Lukas.

