KEBA POSLE BOTOKSA NASTAVLJA S KOREKCIJAMA? Pevaču je ovo velika želja, a sprečava ga samo JEDNO!

Dragan Kojić Keba nikada nije krio koliko vodi računa o svom fizičkom izgledu. Svojevremeno, on je navodno uradio i botoks, ali je efekat bio užasan pa je bio spreman na sve samo da uništi dejstvo. S druge strane, pevač bi voleo da mu je gornja usna malo punija, a sve što ga sprečava da sebi tu želju ispuni je - strah.

"Ja sam samo jednom u životu obrijao brkove i nikada više, u životu. Izgledao sam užasno. Inače, voleo bih da mi je gornja usna malo punija, ali me je strah da bilo šta uradim po tom pitanju. To su neki moji mali strahovi kada je izgled u pitanju. Imam želju da još jednom u životu obrijem celo lice i da pustim dugu kosu. Nekada, u mladim danima sam imao kosu do ramena. To su promene na meni kojih se ja plašim", objasnio je on.

foto: Vladimir Šporčić

