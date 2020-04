SAD JE NAJTEŽE ONIMA KOJI IMAJU LJUBAVNICE! Neda otkrila ZAŠTO joj je bolje samoj, pa pokazala raju na Beogradu na vodi

Neda Ukraden (69) već mesec dana sama je u izolaciji i ne napušta svoj stan u Beogradu na vodi, dok je su njena ćerka Jelena, zet i unučad na Banovom brdu.

Pevačica je na pitanje da li joj je žao što za sve ove godine nije upoznala muškarca sa kojim bi bila u karantinu, Ukradenova se nasmejala.

-Ha, ha, ha,… Ima i duhovitija verzija, dragom Bogu hvala da nemam nikog pored sebe da me davi, ne opterećuje glupostima, da mi kljuca po glavi. Mislim da će se nakon smirenja ove situacije 60 posto brakova raspasti. Mnogi će poludeti u čangrizanju, u zatvorenom prostoru, jer su upućeni jedni na druge, a nemaju dobru međusobnu komunikaciju. Njima je to gore od korona virusa. Svakom je potrebna podrška, nega, ljubav, ali takvih je jako, jako malo. Mnogi od njih imaju neke paralelne živote, ljubavnike, ljubavnice. E, njima je sada najteže. Meni je bolje ovako samoj, već da me neko davi, a ko nije vredan moje ljubavi - kaže Neda.Pevačica priznaje da ju je ova situacija sa korona virusom finansijski ugrozila.

-Pa, koga neće? Meni je do sada već otkazano deset koncerata, zatvorili smo dečju igraonicu u Beogradu, imali smo desetak zaposlenih ljudi. Uvek su pevači bili slobodni strelci, ali svi mi imamo neke obaveze. Ja sam uvek u nekim kupovanjima, investicijama, ne držim pare u slamarici - kaže Ukradenova.

- Želim da svojoj ćerki, zetu, unucima ostavim nešto. Da ne bude samo, "bila jednom jedna Neda koja je samo pevala, otišla je, a ništa nije ostavila". Neka me moja deca pamte ne samo po pesmi, već i po onome što sam im ostavila. Ja sam neko ko se jako ponosi svojom porodicom. Oni su mi i lek, terapija, podižu mi moral - zaključuje Neda.

