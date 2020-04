VESNA ĐOGANI OTKRILA SVE O MOSTU SVOG DETINJSTVA! Rasplakala celu ESTRADU, a reči podrške kolega kidaju joj DUŠU (FOTO)

Vesna Đogani, supruga Đoleta Đoganija, koju je bivša jetrva Anabela Atijas u rijalitiju prozvala da ju je Slađa Delibašić, prva Đoletova supruga, pokupila ispod mosta kako bi je vaspitala, da je bila siromašna, objavila je svoju ispovest na Instagramu i pokazala mesto ispod mosta gde je živela.

Vesna je dobila veliku podršku fanova, ali i svojih kolega.

Među prvima joj je podršuku pružila Slađa Alegro.

"Dušo dobra, znam te. Ne tako dugo, al tako te osecćam kao da te znam oduvek. Pričamo, često pričamo o svemu. Umeš da slusaš, umeš da osećaš. Znaš kako znam? Slušaš jer me nikada u razgovoru nisi prekinula, da bi ti došla do izražaja, to je kultura i vaspitanje. Osećasš jer znam kako me gledaš dok pevam, dok igramo skupa, to je ljubav. Poštovanje se to isto zove. E o tome je ovde reč. Ti si jedna čista duša, tako i svoju decu podižes, tako i gledaš u svog supruga. Tvoje oči i tvoj iskren osmeh to kazuju nama. Živi svoj san, živi svoju ulogu majke i žene, i pevaj nam, dugo dugo, to je jezik koji mi želimo od tebe", napisala je Slađa.

Podršku su joj pružili i Daniela Pavlović, kao i Katarina Kaća Živković, a njen post su lajkovali Viki Miljović, Maja Marijana, Ivana Peters, Sanja Stanković i mnoge druge kolege.

Podestimo, posle Anabeline priče o njenom životu i suromaštvu, kao i životu ispod mosta, Vesna je odlučila da svoju priču podeli sa pratiocima na Instgramu.

"Zar neko može da te osudi, samo zato što si živela ispod mosta. Imala parče hleba i parče neba. Tužna sam zbog toga. I zato sam došla tu. Ne zbog sebe, nego da podržim devojčicu koja plače u meni. Da se izvinim mom mostu jer znam da ga to boli. Jer jedino on zna ko sam ja. Koji su moji snovi. I da me niko nije pokupio, nego mi je on pokazao put kojim da idem. I da danas budem ovo što jesam. Uspešna, mirna žena. Sa puno ljubavi oko mene. Sa publikom koja se veseli sa mnom, ponekad plače. I moj glas ih smiruje. I oni ne daju na moj most. Ne daju suze da mi teku. Hvala predobri moji ljudi... Sada sam mirna jer sam dobila sve odgovore. Moj most. Moja ljubav. Moje detinjstvo", napisala je između ostalog Vesna.

