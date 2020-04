LEPA LUKIĆ VEĆ MESEC DANA NE MRDA IZ ŽARKOVA! A evo kako je prestravila Topčagićku: Moraću da učim da hodam posle OVOGA!

Lepa Lukić porazgovarala je ispod maske i zaštitnih rukavica sa jednim beogradskim medijima, pa istakla da već mesec dana ne mrda iz svog stana u Žarkovu, te da joj se čini da će posle čitave situacije sa koronom morati iznova da uči da hoda. Svakako, ima ko joj pomaže, pa se ona mirno pridržava svih pravila i prema njenim rečima - uopšte joj nije loše.

"Ja sam u kući već mesec dana, nigde mrdnula nisam. Nisam čak otišla dole ni stepenicama do dvorišta. Izađem na moju terasu. Šetam, gore, dole, da proradi cirkulacija, da se 'ne uštavim'. Moraću da učim da hodam posle ovoga. Nije mi loše. Iz opštine mi pomažu sve. Moj prijatelj iz davnina Lipić mi pomaže, moram da se pobratimim sa njim kad sve ovo prođe. Snežana Đurišić mi je tu, ali neću da je deražniram non-stop. I Bojana Stamenov sa kojom sam bila na 'Farmi' rekla mi je da je tu za mene u pola dana, pola noći", otkrila je pevačica.

Na pitanje da li se čuje sa kolegama, Lepa je ispričala kakva se uzbuna digla kada Nada Topčagić nije uspela da je dobije telefonom.

"Nada Topčagić se uplašila za mene, a ja pošto imam novi telefon, nisam znala da se javim. Ona me je zvala sto puta. Digla je uzbunu gde sam i da li sam dobro. Posle su me svi živi zvali, uplašili su se šta je sa mnom. Čim su mi popravili telefon, zvala sam Nadu. Čula sam se i sa mojim Borom Drljačom, volim ga mnogo, ceo život smo on, Era i ja drugari. Nadam se da će biti dobro", istakla je ona, pa dodala da joj ne pada na pamet da peva u izolaciji.

"Šta da pevam, nisam ja luda nasta da pevam po kući. Imam sve pesme u malom prstu. Ja čekam da se ovo završi pa ću da pevam. Onda ću imati", zaključila je Lepa.

