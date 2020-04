SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ SKOČIO U POMOĆ MAMINOJ KOLEGINICI! On je tu, na Belim vodama, a ja sam SAT VREMENA preplakala!

Lepa Lukić za sina Snežane Đurišić, Marka Gvozdenovića, ima samo reči hvale. Kako se navodi, on joj je od najveće pomoći sada, za vreme pandemije, a kako ističe - svi zaslužuju drugu šansu u životu, pa tako i on.

"Marko je divan dečko. On mi se od svih sada najviše našao. Znam da je Snežana imala pre probleme sa njim. Neću da ulazim u to, ali vidim da je on dobar i odgovoran dečko. Radi u jednom restoranu na Belim vodama, u blizini mog stana", objašnjavala je "Vip Svet", pevačica, pa nastavila: "Nije mu teško da mi kupi namirnice. Ja pošaljem spisak Snežani, ona ga pozove i izdiktira mu šta mi treba", ispričala je Lepa, koja zbog godina trenutno ne sme da napušta svoj dom.

"On dođe, donese mi, pita da li mi treba još nešto. Živi smo ljudi, ako je pre bio loš, ne mora da znači da će opet biti. Svi imamo drugu šansu u životu. Snežana je takva žena da ja nemam reči. Zaslužuje da budu srećni, da funckionišu kao majka i sin, jer znam koliko je osetljiva kad je on u pitanju. Znam koliko se davala i mučila da ga izvuče iz cele situacije i da reši sve probleme", dodala je ona.

"Snežanin sin je tu za mene. Znala sam da je ona veliki čovek, ali me je posebno raznežila što se setila baš mene. Plakala sam sat vremena koliko me je dirnula", iskrena je bila ona za "Star": "Kaže mi da zovem nju šta god da mi treba. Sin njen Marko mi je doneo hranu za mačku, baš su me dirnuli", zaključila je pevačica.

