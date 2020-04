ANA I DALJE PATI ZA RASTOM: Volela bih da smo ostali u braku

Prošle su dve godine otkako su se Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta zvanično razveli, ali emocije još nisu prestale. Barem ne s pevačicine strane. Govoreći o njihovom upoznavanju i radu na pretposlednjem albumu „Labilna“, Ana je u emisiji „Premijera specijal“ rekla da bi volela da su njih dvoje ostali u braku.

Sudbonosna pesma

- Meni nešto nije išlo pred album i onda su mi predložili Rastu, ja sam čula Rista. Otišla sam u studio i pustili su mi neke melodije, jedna od njih je bila i „Labilna“. To je prvi put u životu da sam čula kompletne pesme sa tekstovima i nikad nisam umela da kupim otpevanu pesmu. Drhtali su od mene oni, to je realnost, sve su mi stidljivo puštali. Ja sam skakala po studiju, govorila „ovo mi je vrh“. I odemo mi iz studija, kažem Marku: „Ovo što smo uradili u kantu, sa ovim ćemo da radimo.“ „Labilna“ je bila otpevana u muškom rodu, ali ja sam reagovala, počela sam da se ježim i Rasta je rekao: „Ova pesma je bila planirana za mene, ali evo, poklanjam ti je“ i poklonio mi je - rekla je Ana i dodala:

Bili i ostali prijatelji

- Taj album je doneo prijateljstvo, pa ljubav. Mi smo se u početku družili, spontano se sve izdešavalo. U početku smo stvarno bili saradnici, ali to je jedina osoba čiji sam ja tekst otpevala a da to nije Marina. Posle smo bili prijatelji, a meni je u životu bilo važno da, kad se desi ljubav, da se ostvarim kao majka, da to bude sa osobom s kojom sam pre svega prijatelj. Nažalost, ja bih volela da smo ostali u braku, ali prijatelji jesmo i imamo jako veliki razlog da budemo zahvalni našoj ljubavi jer je donela nešto najsavršenije na svetu, a to je Tara - kazala je Nikolićeva.

Kurir / I. E.

Foto: Damir Dervišagić

