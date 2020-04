BOJANI I NIKOLI BEOGRAD NIJE POSLEDNJA STANICA! Sanjaju o životu u OVOM GRADU? Hoću da mi ćerka zna GDE JE ROĐENA!

Bojana Barović i Nikola Rokvić imaju želju da svojim naslednicima pruže ceo svet! Kako su istakli, Beograd im trenutno svakako jeste dom, ali nisu sigurni da će to i ostati. Naime, pošto je lepa manekenka ćerku Leonu rodila u Americi - voleli bi svi skupa tamo da se vrate u nekom trenutku.

"Živela sam u Americi, pa je normalan sled okolnosti bio da se tamo i porodim. Odlučili smo nakon toga da je pametnije da se vratimo u Srbiju zato što nisam radila posle porođaja, a Nikolin posao je bio vezan za Srbiju. Shvatili smo da nam je pametnije da se vratimo i provedemo neko vreme ovde, mada smo već ovde evo par godina i ne znamo da li je to finalno, ne opterećujemo se time. Voleli bismo da Amerika bude sastavni deo našeg života i sigurno će biti. Želeli bismo decu da odvedemo u Los Anđeles, Leona da zna gde je rođena, možda će i studirati tamo. Volela bih da oni prožive što i ja, da se kreću. Putovanja su jedna velika škola i najbolja stvar koja se može kupiti parama, tako da želim da iskuse svet, dobiju i više znanja od mene, da nauče jezike i da se obrazuju", kaže Bojana, a Nikola dodaje:

"Maštam o tome da par meseci živimo u Americi."

Ponosni roditelji uživaju sa mališanima Leonom i Simeonom, a kako kažu, iako im bake i deke često uskoče i pomognu, ne žele da ih opterećuju.

"Nisam imala puno pomoći sa Leonom, sada sam shvatila da je važno da imamo nekog, sa dvoje dece je mnogo drugačije. Naravno, u nekim norrmalnim dozama pomažu i bake i deke, ali ne želimo nikog da opteretimo. Oni već više nisu tako mali, nadamo se da će uskoro doći vreme za nas, da negde otputujemo sami na neki romantični vikend, za šta do sada nismo imali prilike", ističe manekenka, a Nikola otkriva da najviše uživa u trenucima koje svi zajedno provedu.

"Najlepše je kad se probudimo, pa smo tu svi na okupu, to je maženje, grljenje i ljubljenje. Lepo je isto i pred spavanje kad se okupimo, pa pustimo crtani ili se igramo igrica. Imamo koš, pa se takmičimo ko će imati više pogodaka", kroz osmeh priča pevač, koji navodi da kao otac nije previše popustljiv:

"Ne sme jednostavno da se popušta i da se gleda kroz prste deci jer to kasnije može dovesti do velikih problema kad postanu odrasli i svoji ljudi. Moraju da se drže pod kontrolom", tvrdi Nikola, dok Bojana dodaje da je ipak ona stroža:

"Verovatno sam češće ja taj loš policajac nažalost, ali to je zato što sam više sa decom dok Nikola više radi, i mislim da se od mene i zahteva da budem stroža. Kada ne bi bilo discipline, to bi bio opšti haos. Mislim da roditelj mora biti posvećen na svim poljima, da deci daje ljubavi, maženja i paženja, pa kada se unesu disciplina i autoritet, to je neki prirodan tok."

Njih dvoje sa svojim naslednicima Uskrs su dočekali u porodičnom domu.

"Mislim da je lepo provesti taj dan i u molitvi i blagodarnosti na svemu što imamo i što smo u ovim vremenima živi i zdravi", kaže pevač, dok Bojana dodaje:

"Trudimo se da svake godine Uskrs provedemo sa širom familijom, ali sada nismo mogli."

Inače, na društvenim mrežama je osvanuo romantičan snimak na kojem Bojana i Nikola plešu dok Marinko peva i izazvao je pravo oduševljenje.

"Jesmo romantični i trudimo se da iznenadimo jedno drugo svakodnevnim sitnicama, ali istina je i da zbog dece nemamo puno vremena jedno za drugo. To je bio jedan od retkih momenata kada smo sa prijateljima i baš smo se opustili nakon dugog vremena", kaže Bojana, a Nikola dodaje:

"Neverovatno da je taj snimak izazvao tako velike reakcije, meni je to nekako normalno. Volim da je iznenadim i da je uplašim, recimo, kad je u kupatilu ili negde, pa stavim masku i prepadnem je!"

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Marina Lopičić

Kurir