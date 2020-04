NJU SU UNIŠTILI VASPITANJE I GENI! Kija prvi put ISKRENO o bivšoj ljubavnici njenog bivšeg MUŽA! Niko OVO nije očekivao

Kristina Kija Kockar, koja je najavila tužbu protiv bivše ljubavnice Lune Đogani njenog bivšeg muža Slobe Radovanovića, rekla je da njoj izvinjenje Luninih roditelja ne zanima.

"Što se tiče izvinjenja, meni ono ne treba. Prošlo je dosta vremena, to su bile ozbiljne stvari koje su mi promenile život. Ja ne mogu nikome da zabranim da me pominju, ali sam još u šoku da su mi se nakačile budale fanovi od ove porodice i tri fana Slobodanova, meni koja nisam ništa učinila. Svako je nastavio svoj život, čovek se ženi, ona ima dečka. Žalosno je sve to. Nemam neku satisfakciju. Imam satisfakciju kada me neko pohvali. Ne opravdavam nikoga, mučno je za gledanje", rekla je Kija u Amidži šou.

Kija nije izbegla ni komentar za bivšu suparnicu Lunu Đogani.

"Nju je uništilo i vaspitanje, genetika. Njoj fali ljubav, gledam kako moli Marka, tako i ovog prošlog, ona non-stop guši. Treba da pusti da je vole", bila je iskrena pevačica.

