KRISTINA KIJA KOCKAR OTVORILA DUŠU! O Bikoviću, Ceci, bivšem mužu Slobi, tužbi za Lunu - OVO je malo ko znao!

Kristina Kija Kockar odgovarajući na pitanja kao gošća jedne emsije, otkrila je da bi joj bilo veoma neprijatno kada bi se susrela sa glumcem Milošem Bikovićem, kog već neko vreme javno spominje kao "simpatiju sa domaće javne scene". Tom prilikom, otkrila je i da ju je Ceca razočarala, kao i da je do vrele akcije najbrže došla sa bivšim suprugom, pevačem Slobodanom Radanovićem.

"Miloš Biković, Miloš Biković i Miloš Biković", postavila je ona glumca na sva tri mesta pošto je bila upitana da nabroji tri "frajera sa domaće scene".

"Kad bih ga videla uživo mene bi bilo jako sramota... Dečko je stvarno sipmatičan. Em je dobar frajer, em je kulturan, obrazovan... volim tu njegovu prepotentnost", izjavila je Kija u "Amidžiju", pa dala i bonus odgovor - da trenutno nema dečka.

foto: Printscreen Amidži šou

Pošto je tema skrenuta na vrelu akciju, te koliko je najmanje vremena prošlo do jedne u njenom životu do sada sa nekim, rekla je:

"Sa mojim bivšim suprugom. Četvrtog dana se desilo."

Sa estrade ju je, kaže, najviše razočarala poznata folkerka, što je čini se šokiralo i voditelja emisije.

"Razočarala... ? Ceca. Mislim da je svima jasno zbog čega", nije ulazila u detalje Kockareva.

Nešto zatim, Kockareva je istakla da Đoganijevu nije tužila zbog novca, već zato što nije mogla da veruje da je ona "sada u ovom trenutku i posle svega krivi za lični neuspeh i netalenat." Ona je takođe objasnila da je "napisana opomena pred tužbu, koja će tek biti predata."

"Prenela sam sve advokatici, napisana je opomena pred tužbu koja će biti predata sutra. Volela bih da ona to pročita, ja ću pokazati zbog čega sam to napisala. Ona je iznela neistine, nije mi problem da neko priča, ali izgovaranje neistina da bi opravdala svoje neupehe. Da ja sabotiram njene nastupe, da šaljem ljude, zbog toga sam tužila. Posle svega da izjavi tako nešto za mene koja ništa loše učinila. Tako pravda svoje neupehe i netalenat. Ja svoje fanove ne kontrolišem i ne vodim ih na letovanje za razliku od nekih. Nikome ne bih govorila da sabotira nekome karijeru. Jako je ružno da mene krivi za svoj neuspeh a devojka je totalno netalentovana. Nema tu neke ogromne sume novca, ne radim zbog novca, ja dolazim samo da dam jednu izjavu a oni treba da daju dokaze. Bilo je milion stvari, a sad posle svega da me krivi za svoj netalenat, sad je stvarno dosta", objašnjavala je Kija, pa dodala da joj Anabelino izvinjenje ne treba.

"Što se tiče tog izvinjenja, da li je pravo, ironično... meni ne treba. Ja zaista ne prihvatam izvinjenja, ne zanimaju me... Mene ne zanima njihova situacija. Ne zanima me. Zanimalo me je ovo što sam tužila, jer se pominjem."

foto: Printscreen Amidži šou

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Amidži šou

Kurir