BESNA KAO RIS! OGLASILA SE LJUBA POSLE PRIČA DA JE DAVID PRETUKAO ANU: Neka uzme MOTKU i reši to, on je jedan GMAZ!

Ljuba Pantović, čija je ćerka Aleksandra svojevremno bila verena za Davida Dragojevića, je istakla da David sada radi Ani Korać sve što je nekada radio Aleksandri Subotić - iskorišćava, manipuliše i maltretira.

Podsetimo, Ana Korać i David Dragojević imali su malu pauzu u vezi, a sada su isplivali šokantni detalji. Ana je tada iznenada ostavila Davida i otpratila ga sa društvenih mreža zbog toga što ju je pretukao, kako kaže njen najbolji prijatelj Miljan Vračević, inače bivši zadrugar.

On je do detalja ispričao da je Ana pretrpela fizičko nasilje od Davida, zbog čega mu se brže-bolje požalila. Navodno je Ana htela da izađe iz stana kad ju je David udario, gurnuo, pa je od njega dobila šamar. Miljan kaže da mu je Ana priznala da ju je udario u glavu.

foto: Printscreen/Instagram

"Mene ne čudi da je šar pej nju maltretirao niti bilo šta od toga, zato što smo ceo taj film odlgedali u prošloj sezoni „Zadruge“ – isto to stajanje na vratima, pretnje, zaletanje da se uradi neko pesnicom u glavu, maltretiranje i sve ostalo... On je to radio Aleksandri. Ja sam i u prošloj sezoni pitala kako će taj klošar živeti pored Ane? Totalno je nebitno šta radi, kako radi, sa kim – devojka je lepo živela! On se njoj uvalio! Aleksandri je počeo da pravi probleme kad sam se ja tu umešala i zabranila joj da mu daje pare, kada sam joj objasnila da se sve vrti oko para, da je folirant, jedna sponzoruša, drolja muška, klasična... Posle se uvalio kod Ane, i njoj na stan, putovanja, sve! Meni je bilo presmešno kada sam čula da ga je napokon otkačila i otišla sa svojom drugaricom malo da proputuje, ali on je tamo bio u svom sokaku, presabrao se i shvatio da mora da joj se nakači i dalje", u dahu priča Ljuba i nastavlja:

foto: Printscreen Pink

"Sasvim mi je razumljivo to što je pobegla u „Zadrugu“ od njega. Laže da je znao za Karića – nije znao, kao što ne zna ni za mnoge druge... I to, kao, foliranje „Sve je u redu“, a unutra par njih sa kojima je ona bila, ili jedan, dvoje, nebitno... To njegovo foliranje ima svoju cenu, pa i to da glumata da mu ništa ne smeta u nadi da će se dokopati njenog honorara! Meni je sve to totalno realno i očekivajuće od gmaza, zato što je to isto radio i Aleksandri."

Takođe, Ljuba ističe da je Anina nesreća u tome što niko iz njene okoline nije prepoznao ove Davideve osobine, koje je ona prozrela još davnih dana i dala sve od sebe da svoju ćerku skloni od takvog muškarca.

foto: Printscreen

"Očigledno da Anina okolina ne ume da odreaguje kao što sam ja odreagovala, pa da prekine svu tu skalameriju, sr*nje i iskorišćavanje, ali nadam se da će njeni odreagovati jer Ana nije tip koji će da se bije, svađa i slično. Kad si žrtva nasilja i odeš, pozoveš ljude koji za to primaju platu da reše, onda nisi cinkaroš... Ili neka uzme motku ili neka njena okolina to reši. Šta je tu novo u rečenici Ljuba Pantović je za sve bila u pravu? Hvala Miljanu i za to... Da, nažalost, Ljuba Pantović je uvek 100 odsto u pravu za ružne stvari, za dobre mogu i da omanem", zaključuje Pantovićeva.

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir