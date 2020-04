DAVID PRETUKAO ANU KORAĆ?! NAJBOLJI DRUG DO DETALJA OPISAO JEZIVE SCENE: Pokušala da pobegne od njega u RIJALITI!

Ana Korać i David Dragojević imali su malu pauzu u vezi, a sada su isplivali šokantni detalji. Ana je tada iznenada ostavila Davida i otpratila ga sa društvenih mreža zbog toga što ju je pretukao, kako kaže njen najbolji prijatelj Miljan Vračević, inače bivši zadrugar.

On je do detalja ispričao da je Ana pretrpela fizičko nasilje od Davida, zbog čega mu se brže-bolje požalila. Navodno je Ana htela da izađe iz stana kad ju je David udario, gurnuo, pa je od njega dobila šamar. Miljan kaže da mu je Ana priznala da ju je udario u glavu.

"E, tad je ona njega otpratila, tada su raskinuli, bio je totalni krah. Ona je pobegla u "Zadrugu" od njega, otišla tamo da se od njega spasi! Nazvala me je kao nekoga ko je njoj najbliži u Beogradu, ne može da nazove burazera, on je dečko klinac", rekao je Miljan i dodao da Ana nije htela da prijavi Davida kako ne bi nervirala porodicu.

"Kada je skapirao da nije na nivou njenih bivših momaka, da ne može da je isprati ni na jedan mogući način, fizički je nasrnuo na nju iz nemoći! A sad joj unutra glumi finoću... Ja sam bio u šoku, nisam mogao da zamislim da može da je napadne!", kaže Miljan.

Takođe, Vračević otkriva koji je bio prelomni trenutak da posle više meseci ćutnje istupi u javnost i iznese sav prljav veš koji zna o Dragojeviću.

"Izrevoltirao me je kada je ustao i rekao u kako je Ilija Pečenica jedini Anin prijatelj. Znači, on određuje ko je Ani prijatelj?! Druže, ako ćeš biti iskren, prvi ti nisi Anin prijatelj, jer prvo svom partneru treba da budeš prijatelj, pa sve ostalo! Nije joj prijatelj zbog laganja, manipulacija, iskorišćavanja... Ako se mi družimo, a ti stalno plaćaš račune, pa nismo mi prijatelji! Nema veze koliko ti imaš para, a koliko ja. On nije ravnopravan sa njom, on živi od nje! Ana mu je bila ulaznica u Beograd! Sedeo je sa pravim ljudima u Beogradu zahvaljujući njoj, ne sigurno zahvaljujući sebi... Pa, svi ga gledaju kao dečka iz rijalitija, svi su prvo bili u šoku što je ona sa njim! Mislio sam da je ljubazan momčić, ali ono što je Ljuba Pantović pričala, sve je u pravu, ne može on da živi od prodaje dukserica za 50 evra, a kirija za stan im je 700. I ovo za Stefana Karića, kao, znao je za to... Znao je moj k*rac! Za to sam znao ja i još petoro ljudi", kaže on.

