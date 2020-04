TARA SIMOV NE PRESTAJE DA HISTERIŠE ZBOG RASKIDA SA MATEJOM! A Ana i David joj očitali bukvicu: Namučili se da je SMIRE

Tara Simov kukala je Ani i Davidu na sav glas posle raskida sa Matejom Matijevićem, koji je rešio da definitivno stavi tačku na vezu sa ovom zadrugarkom. On se čuo sa porodicom, pa su mu oni zamerili što je prešao preko njenih uvreda. Ana i David su pokušali da uteše Taru, ali nije im bilo lako, jer je crnka sve vreme divljala.

"Ovo je izgovor da me ostavi zbog njegovih, znam. Šta mu je preče, roditelji ili Tara? Roditelji i to je okej", vrištala je Tara.

"Njemu nije zanimljivo to, ti hoćeš tu bitna, njega to ne interesuje, nafiluješ priče. On hoće da ti budeš ti, ti ideš kod svakog i pričaš im", rekao joj je David.

"Šta divljaš i vrištiš? Pusti ga malo da iskulira, i onako se pomirite posle dan, dva", rekla joj je Koraćeva.

Inače, Matijević je po ko zna koji put dao šansu Tari da mu dokaže svoju ljubav, ali kako tvrdio - njoj su preči rijaliti i spletke sa Erminom i Ivom, pa je rešio da je ostavi.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir