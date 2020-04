SVE ŽENE TO ISTO RADE! Snežana Đurišić otkrila veliku tajnu iz kuće: Ovako joj sada prolaze DANI!

Pevačica Snežana Đurišić istakla je kako strogo poštuje pravila ponašanja tokom vanrednog stanja, a da joj dani uglavnom prolaze u kućnim poslovima. Ipak, kako kaže, uspela je da pripremi još jednu baladu za svoje verne fanove, prvu nakon čuvene "Lepi moj" i "Niko me nije voleo kao ti".

"Radim ono što sve žene, pogotovo u ovoj situaciji, rade. Bavim se kućnim poslovima. I imam sreću da imam dvorište i terasu, pa vreme provodim i napolju onda kad to vremenski uslovi dozvole. Poštujem savete struke i državnog vrha, naravno. Iz kuće izlazim baš onako po prekoj potrebi. Kada treba mami nešto da odnesem, kada treba da odem u nabavku za nas ovde u kući i to je to... Uglavnom ništa posebno, ništa specijalno. Mislim da sve žene danas to isto rade", rekla je Snežana, pa dodala:

"Molim vas da budemo još malo savesni, kad je u pitanju ovaj virus. Da se što manje viđamo, družimo, imamo kontakte. Jasno je već svima da drugačije ne možemo da suzbijemo sve ovo i izađemo iz ove nemile situacije", zaključila je pevačica.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Nemanja Nikolić

