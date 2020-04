SLOBA ZAVRŠIO NA KIJINOM STORIJU: Ovo je imala da mu PORUČI! Neće mu biti dobro kad bude PROČITAO šta je napisala! VIDEO

Pevačica Kristina Kija Kockar i bivša supruga Slobodana Radanovića se oglasila na svom Instagram profilu. Objavila video na kom je Sloba i poručila mu ove reči. Njemu neće biti svejedno kad bude video.

foto: ATA Images

"Ne znam da li je ili ne, ne zanima me. Mi smo se razveli pre skoro dve godine. Jedva čekam da se udam i razvedem ponovo i kad me neko pita za bivšeg muza i njegov mizerni život, da mogu da kažem: “Ne znam na kog muža mislite moliću” i okrenem se i odem. Šalu na stranu, ne zanima me", rekla je Kija, a nedugo zatim okačila je na storiju na Instagramu video-snimak na kojem Sloba zvižduće njen hit ''Amorova strela''.

foto: Printscreen/Instagram

"Svašta pričaju, samo da bi dobili odgovor. Ne ide im, ali vežba čini majstora", napisala je Kija. Slobodanu neće biti svejedno kad vidi ovo.

Kurir.rs / M.M.

Kurir