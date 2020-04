MIKI ĐURIČIĆ ŽESTOKO OPLEO PO ANABELI! Ne sviđa joj se Marko, a i Sloba je LOMIO ruke, davio! Pa joj poslao JASNU poruku

Miki Đuričić, bivši zadrugar i rijaliti igrač, prokomentarisao je porodicu Đogani, poslednjih nedelja privlači najviše pažnje i najviše se saoseća sa Lunom Đogani.

"Meni je žao one male Lune, bilo je sve u redu dok nije ušla Anabela. A Gagi mi je bio najbolji, nije nikoga dirao, kasno pali za neke stvari, ali nije bio loš, nije bio zlonameran, imao je taj problem sa drogom. izborio se tim. Sad ušla njegova bivša žene, priča bio ovakav-onakav. Činjenica da su on i žena dobili šansu preko ove Lune koju sad ona pljuje. Posle ove Zadruge Anabela će izaći sa velikom lovom, Gagi koji će se stambeno osigurati i Luna. Što nije ušla u prvu i da kaže: Gde ćeš, ćeri, sa oženjenim. Jel ne valja Marko?! Pa i taj Sloba je lomio ruke, davio, pa si to podržava si! Kao on je neki pevač. I sad je Luna priznala. Ona je glupava, ali ona nije loša. Ti ćeš sada da poniziš ćerku, ostanite usrani, a ćerku operite", prokomentarisao je Miki.

"Nek je u pravu ta Anabela, da su najgori, ćuti. Ti da si brinula, trebalo je da je čuvaš od Slobe. Žao mi je samo Lune. Kad je došla ova i našle su svađe", dodao je Miki.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

Kurir