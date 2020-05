OGLASILA SE SANDRA OBRADOVIĆ! Iz Urgentnog progovorila o višemesečnim mukama s partnerom, pa zamolila SAMO ZA JEDNO!

Sandra Obradović nakon velike porodične drame oglasila se putem društvene mreže Instagram iz Urgentnog centra, pa obećala da će čim se oporavi od, kako je navela - ozbiljnog nasilja koje je danas pretrpela, izaći u javnost sa jednako ozbiljnim dokazima i kompletnom istinom o svemu.

Kako je istakla, ona je mesecima isto proživljavala i u javnosti ćutala, ali je svaki put prijavljivala partnera V. B. policiji.

"Istina je da sam danas pretrpela ozbiljno nasilje i trenutno se nalazim u Urgentnom centru. Pored nasilja, V.B. mi je nasilno oduzeo dete... Ovo nije prvi put da doživljavam nasilje o kojem sam javno ćutala mesecima, ali sam ga svaki put prijavljivala policiji... Molim vas da imate razumevanja i strpljenja za mene dok se oporavim i dok mi bude ukazana zdravstvena pomoć, nakon čega ću izaći sa kompletnom istinom i ozbiljnim dokazima u javnost! Ovo sve što se trenutno plasira je čista nameštaljka i režija dotičnog", napisala je ona u Instagram priči, pa se potpisala punim imenom i prezimenom.

Podsetimo, vest da je Sandra Obradović prijavila partnera za nasilje u porodici odjeknula je domaćim medijima munjevitom brzinom. S druge strane, kada se oglasio za Kurir, govorio je kako on već neko vreme ima problema sa Sandrom, jer se "neodgovorno ponaša prema detetu koje su dobili u vezi."

"Dva meseca imam problem sa Sandrom, koja se ponaša neodgovorno prema detetu. Radi se o tome da uzima tablete koje meša sa alkoholom i da je non-stop pijana kod bebe od sedam meseci. Kao otac koji je zabrinut za sina preduzeo sam sve mere i Sandru prijavio Centru za socijalni rad. Najpre sam pokušao da je urazumim, predložio sam joj da platim lečenje kao majci svog deteta, ali ona na to nije pristala. Centar je uzeo sve okolnosti u razmatranje i dodelio mi dete koje mi je na prvom mestu. Ono što je vazno da je ona bila pod uticajem alkohola i to 2,10 što je pokazalo testiranje koje je obavila policija. O ostalim glupostima koje je ona iznela javno je neosnovano govoriti, s ozbzirom na to da se ona nalazi u policiji na trežnjenju. Ne znam kada će je pustiti, važno mi je samo da je dete na sigurnom i u krugu porodice", ispričao je V. B.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Lj.S/Foto: Instagram screenshot

Kurir