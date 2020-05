3 PUTA SE VENČAVALI, IMAJU 3 DECE! Željko i Jovana otkrili sve tajne iz braka, ŠOKIRAČETE se kad čujete ko maše BIČEM

Jovani Joksimović suprug Željko Joksimović izabranik na početku uopšte nije bio simpatičan, a talentovanog pevača je ona razoružala kada je u njenom automobilu pronašao - svoj album. Na početku nije delovalo da će biti tako dobar tim, a danas ne mogu da zamisle život jedno bez drugog i bez podrške koju međusobno nesebično pružaju.

- Željko i ja se, iako to možda zvuči kao kliše, svaki dan istinski volimo sve jače. Recept za to možda zvuči jednostavno, ali zaista je tako - poštujemo se i uvažavamo baš sve različitosti jedno kod drugog. Takođe, potpuno smo iskreni i takvi smo od prvog dana. Zaljubljeni smo jer se volimo i to je to, nema tu kalkulisanja - kaže Jovana Joksimović.

A Željko ne krije emocije i koliko mu je draga bitna.

- Svaki put kada je pogledam, pogledam u svoju sreću. Srećan sam što je Jovana moja i znam da je ona bila pravi izbor. Na početku nije delovalo da ćemo biti ovako jak tim, ali mi jednostavno uživamo jedno u drugom, uživamo u životu i uvek smo tu jedno za drugo - kaže nam pevač.

foto: Dragana Udovičić

Jovana i Željko važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni i imaju troje dece - sina Kostu i bliznakinje Anu i Srnu. On iz prvog braka ima ćerku Minu.

Upoznali su se 2008. godine dok su bili voditelji Evrovizije u Beogradu.Jovani on na početku i nije baš bio simpatičan, što je sama priznala.

- Kada su mi javili da ću voditi Evroviziju i bilo je pitanje ko će biti muškarac voditelj, sećam se da sam rekla: „Znate šta, direktore, ako ima pravde, to će biti Željko Joksimović, ali nemojte, molim vas, on mi uopšte nije simpatičan”, sve ostalo je legenda. Tada sam prvi put videla Željka i bio je sladak. Željko kada priča kako je mene upoznao govori kako me je prvi put video s leđa i da je pitao ko je ova devojka, i tada smo se prvi put upoznali - prepričava Jovana taj sudbonosni susret.

Željko se, pak, prisetio prvog sastanka kada ga je Jovana, ujedno, potpuno oborila s nogu.

- Kada smo se upoznali, Jovana me je jednom vozila, imala je super neki besan auto. I ona me tako vozi, a ja čisto da otvorim ladicu da vidim šta to ima napred, i tamo je bilo nekih “divljaka”, CD-ova na kojima ništa ne piše i, naravno, moj CD. To je presudilo! Neko vreme sam se dvoumio, ali kad sam video CD, to je bilo sigurno - rekao je Željko u intervjuu za domaće medije.

Njih dvoje su sudbonosno „da“ izgovorili 20. januara 2012. godine na Maldivima, da bi se pred kumovima opet venčali u četiri zida, u svom stanu u Beogradu.

- Maldivi su verovatno jedno od najromantičnijih mesta na svetu. Jovana i ja smo pre četiri godine prvi put bili tamo i mnogo nam se svidelo. Kasnije, kad god smo razgovarali o mestu na kom bismo se jedno drugom zakleli na večnu ljubav, nekako smo oboje pominjali baš to ostrvo na kom smo bili i hotel u kom smo i prvi put odseli. I eto, uoči Svetog Jovana otputovali smo, venčali se baš na praznik i proveli divan sedmodnevni medeni mesec u rajskom ambijentu - rekao je Željko Joksimović.

U septembru 2014. organizovali su i crkveno venčanje u Crkvi Aleksandra Nevskog na Dorćolu.

Jovana je godinama kasnije u jednom intervjuu priznala da se nakon venčanja osećala nekako mirnije i opuštenije, iako se u njihovom odnosu ništa nije istinski promenilo.

Jovana važi za jednu od britkijih voditeljki koja ne da na sebe i lako ume da izađe na kraj i sa neprijatnim gostima. Njen suprug isto tako deluje, pa mnogi ne mogu da zamisle kako izgleda kada se ovaj bračni par posvađa i ko tu prvi popusti.

- Mi se ne svađamo, ma koliko god to čudno zvučalo. Ja sam ovako hrabra samo na televiziji, a u privatnom životu sam poslušna - objasnila je ona.

Kada su u pitanju deca, a kako su oni još uvek mali, voditeljka je za „Blic“ objasnila da ona i suprug Željko Joksimović još uvek ne obraćaju striktno pažnju na sklonosti naslednika, već ih puštaju da se sami razvijaju i tako izaberu čime bi se bavili u životu.

- Naša deca su srećom pokupila talenat na tatu, a ja nisam muzički nadarena. Mnogo su mali, nek uživaju u životu. Ja sam odlučila čime ću da se bavim kad sam imala 19 godina, tako da ima vremena. Važno je da odrastaju u srećnom okruženju, da imaju svoje obaveze i navike kojih se drže i da im pomažemo da izrastu u čestite, dobre i srećne ljude. To je naš zadatak, a čime će da se bave? Nek rade ono što ih čini srećnim. Meni niko nije birao i postavio pitanje zašto želim novinarstvo, već su me podržali i tako ću i ja moju decu. Željko i ja ćemo se truditi da ih usmerimo, ali ništa nećemo da im ne namećemo - objasnila je ona.

Željko je jednom prilikom pričao o proširenju porodice.

- Jovana i ja mnogo volimo decu, oko dece se i vrti naš svet, i ne možemo da zamislimo dan da nismo sa njima. Ipak, verujem da je ovo dovoljno što se nas tiče, a sada je na drugima da pruže doprinos natalitetu.

foto: Zorana Jevtić

A o njegovoj pevačkoj karijeri, Jovana je istakla:

- Nisam mu ni muza ni bič. Željko je jedan od najvrednijih ljudi koje sam ja upoznala. Mnogo je vredan i neverovatno talentovan. Ono što krasi naš odnos jeste međusobno uvažavanje i podrška.

A Jovana Joksimović već godinama vodi Jutarnji program, zbog čega ustaje pre zore i nikad nije slobodna u jutarnjim časovima.

Voditeljka je ispričala da je navikla da se budi i pre svitanja, ali da joj najteže pada što se radnim danima nikada nije probudila uz svoju decu.

- Zbog svoje karijere žrtvujem i žrtvovala sam najveći segment privatnog života, a to je buđenje sa svojom decom i to je nešto što je nenadoknadivo. Ne žalim se jer sam sama to izabrala, ali moja deca ne znaju za jutra tokom radne nedelje sa mamom, znaju za vikende, pa ajde, to je nešto. Morate nešto da žrtvujete, da nisam to, onda bih žvrtvovala svoj posao. Izabrala sam ovako zato sam celo popodne sa njima i veče, pa mislim da je to okej tako - dotakla se važne teme Jovana Joksimović.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/blic

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir