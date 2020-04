LJUDI NIŠTA NE ZNAJU, A PRIČAJU O NAŠEM BRAKU! Jovana Joksimović bacila ceo Željkov album u đubre, a onda sve iznenadila

Ljubav voditeljke Jovane Joksimović i pevača Željka Joksimovića otpočela je na snimanju "Evrovizije" u Beogradu 2008. godine, a njihova emotivna priča i nakon dvanaest godina izaziva ogromnu znatiželju domaće javnosti.

Jovana je gosujući u emisiji Šta sam tebi i ko sam sebi na TV K1 otkrila detalje njihovog upoznavanja.

"Desilo se. Ja sam znala, sigurna sam bila da ću dobiti da dobijem da vodim Evrosong, ja sam to privukla. Nisam to krila, želela sam. Tijanić je znao i uživao je da nas gleda kako se mi gledamo. Bilo je to mučenje, i sećam se da je on, Tijanič, mene zamolio da mu pomogne, postoji prvi žrebi i ti znaš engleski i da me samo ne obrukaš, i tada sam prvi put videla Željka i bio je sladak. Željko kada priča kako je mene upoznao, govori kako me je prvi put video s leđa i kako je pitao: "Ko je ova devojka?" i tada smo se prvi put upoznali", ispričala je kroz smeh voditeljka, pa se prisetila tenzije povodom snimanja velikog muzičkog projekta na kom su oboje radili.

"Imala sam ogromnu tremu. Bila sam mnogo žedna, a kada uzmem čaš sa vodom, voda je prelivala. Pomislila sam: "Bože, šta sada da radim?" Treba da izađem, da pričam na engleskom, a gleda me toliko ljudi, i ja sam to uradila i svi su bili zadovoljni", prisetila se Jovana.

Joksimovićeva je nakon neizvesnih pregovora sa Aleksandrom Tijanićem, direktorom RTS-a, definitivno dobila angažman na "Evroviziji", koja je te 2008. godine održana u Srbiji, a ujedno je i saznala ko će joj biti voditeljski partner.

"Dok sam bila na skijanu u Austriji, Tijanić me zove u devet uveče, a nikada nije zvao tako kasno i kaže mi, jel možeš da dođeš sutra ujutro na sastanak. Ja mu kažem da ne mogu, da sam u Austriji, a on kaže baš šteta, žao mi je, naći ću nekog drugog. Onda mi je javio u poruci: Joco, vodiš Evroviziju", ispričala je da je bila u nedoumici da li joj je Tijanić poslao poruku ili se neko šalio.

"Dobila sam priliku da vodim "Evroviziju" i onda je bio veliki sastanak i pričalo se ko će da bude muškarac voditelj. Ja sam rekla: "Znate šta, direktore, ako ima pravde, to će biti Željko Joksimović, ali nemojte, molim vas, on mi uopšte nije simpatičan, sve ostalo je legenda. Zajedno smo 12 godina", otkrila je Jovana.

"Nisam mu ni muza ni bič. Željko je jedan od najvrednijih čovek kojeg sam ja upoznala. Mnogo je vredan i neverovatno talendovan. Ono što krasi naš odnos jeste međusobno uvažavanje i podrška", rekla je Joksimovićeva

Voditeljka je progovorila, pored ostalih tema, i o tome koliko učestvuje u muzičkom radu svog supruga Željka i da li odlučuje o tome koju pesmu će izdati i da li postoje među njima sukobi."Ja sam ceo jedan album Željku bacila u đubre i rekla mu: "Ovo ići neće dok sam ja u ovoj kući". Ja sam ceo jedan album Željku bacila u đubre i rekla mu: "Ovo ići neće, dok sam ja u ovoj kući", kroz šalu je rekla Jovana, pa objasnila:

"Volim to što ljudi do te mere ne znaju, pa pričaju o našem braku. O njegovoj karijeri isključivo odlučuje on. Mi se dogovaramo i pričamo, ali niko ni na koga ne vrši pritisak", istakla je poznata voditeljka.

