MAJKA ŽELJKA JOKSIMOVIĆA IMALA JE ZA PEVAČA DRUGI PLAN! Puca od ponosa zbog njegovog uspeha, ali OVO mu je silno ŽELELA!

Majka Željka Joksimovića, Vesna, iako ponosna na njegov uspeh i sreću, maštala je o tome da njen sin postane dirigent. Kako se navodi, ona svakako ne gubi nadu ni sada, jer se ne zna šta budućnost nosi.

Jovanina svekrva se, inače, retko kad pojavljuje u javnosti, ali svakako koristi društvene mreže i na njima je prilično aktivna. Mnogi komentarišu da divno izgleda i da je prava dama.

Ona je jednom prilikom otkrila da je veoma ponosna na svog sina, ali da joj jednu želju ipak nije ispunio. Naime, njena želja je bila da se bavi drugim zanimanjem u sferi muzike.

"Želela sam da bude dirigent. To je bila moja želja. I on to ume. To tinja u njemu. On je pun iznenađenja i živi u tome da sam sebe iznenadi. Nikad se ne zna šta će da bude u budućnosti", rekla je svojevremeno ona.

