REKLA SAM NE MASNOJ HRANI! Indi posle ŽIVOTNE drame dovela liniju u red, pa šokirala kakvog MUŠKARCA traži!

Pevačica Indira Indi Aradinović uspešno se oporavlja nakon operacije smanjivanja želuca, koja ju je umalo koštala života, otkrila je kako se sada oseća, ali i kakvog muškarca traži.

"Sada sam dobro, ali pakao koji sam prošla nikada neću zaboraviti. Nisam znala da li ću preživeti. Međutim, izvukla sam se i sada pokušavam da se vratim u normalu i da više ne mislim o tome. Da mi je neko rekao kakav ću pakao preživeti zbog operacije, tražila bih druge načine da smršam. Pa ko je mogao da zna da ću biti životno ugrožena? Neću više da mračim sa tim, dobro sam i idem dalje", rekla je Indi.

"Svi mi nude da nešto pojedem, ali sam rekla "ne" masnoj i nezdravoj hrani. Na posebno sam režimu, kojeg se strogo pridržavam i ne smem da posustanem", kaže pevačica, kojoj komplimenti za novi izgled samo pristižu.

"Prijatelji, kolege i moja publika su mi prvo bili velika podrška, a sada, kada je najgore prošlo, hvale me da lepo izgledam i da sam dosta smršala, ali čeka me još. Udvara mi se i dosta muškaraca, ali idealan dečko za mene nije iz Srbije. Ne kažem da naši momci nisu lepi, ali sve sam već to prošla i znam da moj idealni muškarac neće biti iz naše zemlje", otkrila nam je Aradinovićeva i dodala da još nije vreme za majčinstvo.

"Kada bih imala nekoga pored sebe, možda bih i razmišljala o tome da postanem majka, ali pošto sam singl, stvarno nije vreme za to. Kada nađem srodnu dušu i idealnog partnera, sigurna sam da ću dobiti dete", rekla je pevačica.

