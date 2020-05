NIKOLA ROKVIĆ RAZNEŽIO NOVAKA ĐOKOVIĆA: Nikada neću zaboraviti tu noć!

Nikola Rokvić objavio je fotografiju na Instagramu na godišnjicu kad je u Šapcu pravio branu tokom poplava. On je na slici u vojnom odelu s ljudima koji su, takodje, učestvovali u pravljenju brane. Da je to na pevača ostavilo strašan utisak, govori i to da je obeležio godišnjicu. Za nepogodu koja je tada zadesila Srbiju on napisao je:

- Na današnji dan pre šest godina smo spasavali Šabac i ceo taj region od poplava. Čuveno mesto Čevrntija. Nikada neću zaboraviti tu noć. Koliko sam samo ljubavi i pobedničke energije video u narodu dok smo slagali džakove i davali svoj poslednji atom snage da uspešno napravimo branu. Hvala Bogu, pa je brana izdžala, u suprotnom verovatno nam ne bi bilo spasa u onom blatu. Živela Srbija i svi dobri ljudi - poručio je Rokvić.

Novak Đoković čestitao je pevaču, pa je u komentaru na Instagramu postavio emotikone molitve, srca i čestitke.

