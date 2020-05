OVO JE KUĆA U KOJOJ JE JELENA ROZGA ODRASLA! Nalazi se u Splitu, a evo šta pevačica nosi u najlepšem SEĆANJU!

Pre nego što je stekla ogromnu popularnost - Jelena Rozga znala je da će zapevati. Još je bila mala i živela je u porodičnoj kući u Splitu, gde je u dvorištu često zabavljala komšije, igrala tenis i jurila sa ostalom decom po sladoled i lubenice.

Tek kasnije Jelena je kupila stan u kojem se sada baškari.

"Ovi lokali ispred nisu postojali kada sam ja živela ovde. Imali smo veliko dvorište u kom smo igrali tenis, jurili se i jeli prve lubenice i sladoled. Mnogo lepih uspomena me veže za ovo mesto i volim da dođem u ovaj kraj", pokzivala je svojevremeno "Premijeri" svoju rodnu kuću Rozga, pa objasnila: "Moji su odlučili da se isele iz ove kuće, onda sam kupila svoj stan. Detinjstvo je bilo veselo i ludo, pevala sam susedima, plesala... Mi smo kao deca čekali leto da idemo na kupanje, sladoled, lubenice... Kako sam zavolela balet sve sam se manje družila sa drugarima. Kao klinka sam znala da ću biti pevačica", ispričala je ona, pa dodala: "Ja sam bila toliko sitna da nikom nije padalo na pamet da me ne daj boze da me udari. Uvek sam radila ono što sam htela, bila sam razmažena", zaključila je pevačica.

