LJUBA ALIČIĆ POKAZAO ŽENU! Ja sam nju iz škole ukrao: Željana je dobra i poštena, imao sam SREĆE! (FOTO)

Ljuba Aličić prvi put se oženio još sa 20 godina. Ubrzo, dobio je sina Dejana, koji se danas kao i njegov poznati otac bavi muzikom. S druge strane, od 1988. godine u braku je sa svojom sadašnjom suprugom Željanom - njegovom, kako kaže, životnom ljubavi.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

"To je pesma 'Svirajte mi za Željanu'... 38 godina je sa mnom i to je moja najveća životna ljubav. Sa njom imam dva sina, dugo smo godina zajedno. Kuća je na ženi, imao sam sreće što sam našao dobru i poštenu ženu. Nju sam iz škole ukrao", ispričao je on u Premijeri vikend specijalu, dok je Željana mahala iz porodične kuće u Šapcu.

Kuća je, inače, sva u zlatu i porcelanu.

1 / 3 Foto: Printscreen Premijera vikend specijal

"Evo vidiš ovo je moja kuća, tu ja živim. Putovali smo davno po Americi i donosili porcelan. Iz Egipta smo donosili nameštaj, ima mnogo vrednosti u njemu", pričao je on.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Premijera vikend specijal

Kurir