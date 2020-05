SPREMNA NA SVE, SAMO DA SPREČI SKANDAL! Luna tačno zna šta će da se desi ako sporni snimak s Gastozom OSVANE U JAVNOSTI!

Luna Đogani nema mira otkako je bila primorana da svom dečku Marku Miljkoviću prizna u rijaliti kući da se krišom viđala sa Gastozom. Kako se navodi, ona je u panici da će osim detalja njihove veze, u jasvnosti osvanuti i njhov intimni snimak.

"Luna nema mira otkako je njen dečko saznao da se tajno sastajala sa Gastozom. Krila je to od njega koliko je mogla, a čak je on posumnjao u njene reči, klela se da se nije videla sa bivšim dečkom. A imala je i opravdan razlog za to", rekao je izvor blizak Đoganijevoj pa objasnio zbog čega je Luna toliko dugo izbegavala da kaže istinu svom dečku.

"Nije htela da načinje tu temu, jer Marko i Gastoz nisu u dobrim odnosima, ali pre svega nije želela da isprovocira bivšeg dečka da uradi nešto što ona ne želi. Kada se to dogodilo, Luna je počela da paniči da će u javnost izaći još detalja njenog odnosa sa Gastozom, a najviše strahuje od toga da se pojavi njihov snimak intimnog čina", priča izvor i dodaje da je Đoganijeva uverena da joj to sadašnji dečko nikada ne bi oprostio.

"Luna i Gastoz su bili u vezi bez obaveza. Sama je pričala da je Gastoz bio jedan od retkih prijatelja koji ju je podržao nakon prve sezone 'Zadruge'. Sama je pričala da je prolazila kroz težak period i da je tada imala odnos sa Gastozom. Osim toga, pričala je da su imali odnos i pre njenog prvog ulaska u rijaliti, a sada strahuje da bi to moglo da joj se obije o glavu", kaže izvor pa nastavlja: "Ukoliko procuri njihov snimak, Luna je sigurna da će je Marko ostaviti i da više neće dobiti nijednu šansu za pomirenje. Ukoliko se to dogodi Luna će biti očajna, jer ne može da zamisli svj život bez Marka. Zbog toga je danima napeta u 'Zadruzi' i jedva čeka da izađe napolje i spreči katastrofu", zaključuje on.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir