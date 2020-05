STEFAN ŽIVOJINOVIĆ NEĆE VIŠE DA PEVA?! U šok intervjuu objasnio sve: A evo šta kaže poznata PORODICA na ovo!

Stefan Živojinović je, navodi se, doneo odluku da se povuče sa estradnog neba i da se prepusti nekim drugim poslovnim ambicijama koje su se u jednom momentu pokrenule. Kako je istakao - ima podršku porodice, a detalje će otkriti nekom idućom prilikom.

"Odlučio da se povučem sa estradne scene i iz javnog života. Ne bih zalazio u to šta se izdešavalo u poslednja tri meseca, ali ono što bih voleo da kažem jeste da smatram da je svako od nas mogao da izvuče neku lepu pouku iz svega ovoga. Tako da sam ja doneo odluku i smatram da je prava. Neke druge poslovne ambicije su se pokrenule, nešto što bih voleo da radim, ali o tom potom, to ću podeliti u nekom kasnijem periodu", rekao je on, a na pitanje da li ovo znači da više neće pevati, kaže:

"Da, tako je. Jednostavno, jako puno stvari se izdešavalo kod nas i to je neka moja odluka. Ja mnogo volim taj posao i smatram da smo veoma lepo to radili i uvek smo davali 200 posto sebe, ali došao je takav neki period i u glavi sam rešio da treba da se bavim nekim drugim stvarima."

Stefan otkriva šta ga je podstaklo da donese ovakvu odluku:

"Svašta nešto, nije samo jedna stvar u pitanju, više faktora je bilo uključeno. Malo me je trglo sve ovo da razmislim. Ja stvarno mislim da je ovo definitivno. Nosim lepe uspomene i gde god da smo nastupali davali smo maksimum i ono što je meni najbitnije, uvek smo se trudili da to lepo zvuči i da donesemo muziku na naš način, da prenesemo našu energiju. Tako da, ako mogu da kažem, karijera je bila lepa, kratka i slatka."

Kako posao pevača donosi i dosta medijskih natpisa, Stefan bi voleo da se potpuno povuče i iz medijskog sveta.

"Ja bih voleo i najviše bih cenio da se potpuno povučem iz medija, smatram da sam uvek imao lepu saradnju sa svim medijima i voleo bih da poštuju moju odluku i moju privatnost. Moram da kažem i da su me u poslednje vreme povezivali sa mnogim devojkama, što nije istina, a što sam ja i pričao. Štaviše, ja sam trpeo takve vesti i lažne naslove, ali sada je došao neki period kada je to počelo da mi smeta, tako da bih voleo da se povučem potpuno i smatram da smo, što se tiče medija, završili na lep način. Pre nego što sam počeo da se bavim javnim poslom, nisam bio toliko u medijima, ali odvede vas život na razne puteve. Ja sam bio potpuno anoniman, pa i kada sam počeo da pevam niko nije znao ko sam i iz koje porodice potičem, što je meni bilo drago, tako da bih i sada to voleo, a mislim da će se to vremenom desiti i zaboraviti."

Za kraj - Stefan je imao i poruku za sve one koji su ga podržavali i bodrili na putu ka uspehu.

"Želim neizmerno da im zahvatim. Cela poenta mog bavljenja pevanjem je taj prenos energije i gde god da smo bili stvarno me je to hranilo i dalo mi je neku nadu da je ovaj posao lep i čist, ako tako mogu da kažem. Želim neizmerno da im zahvalim i želim im svu sreću na poslovnim i privatnim planovima", zaključio je on.

Stefana Živojinovića porodica je podržala u odluci da se posveti drugoj profesiji.

"Svako od nas se malo trgao u ovoj situaciji protekla tri meseca, svako je doneo neku odluku. Moja je bila ovakva, nečija možda više zdravstveno, nečija u smislu ishrane ili načina života... Presrećan sam što smo sada nekako bliži kao porodica. Ova situacija nas je još više zbližila", kaže Stefan i otkriva kako su provodili vreme:

"Mi, hvala Bogu, imamo lep ambijent i dvorište i zaista smo se lepo snašli. Igrali smo stoni tenis, kuvali smo po ceo dan, kartali, čitali... Pričao sam dosta sa najbližim prijateljima i uglavnom je svima prijalo da se odmore malo od posla, igrali su igrice, šalili su se... Nekako je život krenuo ludačkim tempom i najosnovnija stvar, da se posvetite sebi, zaboravila se."

