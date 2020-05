RELJA JE GODINAMA BIO NEZADOVOLJAN! Šok priznanje Nikolije Jovanović: Ovo niko nije ZNAO!

Nikolija Jovanović tek je u tridesetoj naučila da kuva, iako je njen partner Relja Popović, kako je priznala, godinama bio nezadovoljan time kako ona priprema hranu.

"Pozitivna strana karantina je ta što sam naučila da kuvam. Nije pohvalno to što sam naučila da kuvam tek u 30. godini, ali ja sam mislila da se to nikad neće desiti i da su uzaludni napori moje majke da me nauči kuvanju. Spremam sve, od gibanice do makrobiotike", pohvalila se ona, a potom otkrila i kako na njene kulinarske sposobnosti reaguje njen životni saputnik.

"Zadovoljan je kako kuvam. On je vrlo iskren. Pošto je godinama bio nezadovoljan time što ne znam da kuvam, sada znam da je iskren. Nije od onih muškaraca koji se prave da mu se sviđa ono što mu žena skuva", kaže Nikolija i otkriva koliko joj Relja pomaže u kuhinji i generalno u kućnim poslovima.

"Pomaže mi onoliko koliko mu dozvolim. Volim sama da budem u kuhinji, ne bih da mi smeta. Trenutno sam u fazi da volim da sama spremam hranu, a kada se budemo vratili nastupima, videćemo kako će biti", iskrena je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Printscreen YT

Kurir