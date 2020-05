ŽIVEO SAM U TROŠNOJ KUĆI 8 GODINA BEZ STRUJE! Zvezda Granda bio gladan, učio pod svećom, a i danas nema ni PARA ni POSAO

Almir Zukić iz Tuzle se pre dve godine takmičio u šou "Zvezde Granda" i tada je dobio naklonost žirija zbog svoje skromnosti.

Javnost je tada plakala kada je u svojoj tužnoj ispovesti otkrio da je živeo u kući bez struje i da je sve obaveze obavljao uz sveću.

- Svi su sad tu… Podržavaju me, a kad mi je podrška bila najpotrebnija, niko nije bio uz mene. Ja sam momak koji je prošao kroz trnje. Trudio sam se, bio sam siromašan, socijalni slučaj. Ne krijem - vanredno sam završio osnovnu školu, večito se trudio. Niko nije hteo da bude sa mnom, niko nije verovao u mene, a sada su svi tu… Devojke koje sam želeo su me odbijale zbog mog finansijskog stanja, patio sam u životu. Sasvim sam, druge su mi slamale srce varajući me, a svaku sam iskreno voleo. Folirale su me, a sada su tu. Svi su sada tu - počeo je on svoju ispovest.

- Živeo sam u trošnoj kući osam godina i bez struje - patio sam, učio pod svećom, dok su drugi uživali. Sada su svi tu, ali opet hvala svima, volim vas. Želim da svi znaju moju istinu. Moj život je jako gorak i usamljen sam i sada, ali nema veze, ja sam na to navikao… Navikao sam da osobe u koje verujem i volim odu i okrenu leđa.

On je istakao da ne smatra sebe zvezdom.

- Običan sam momak koji je patio i još pati, ali jednog dana možda i ja dočekam sreću, ali možda - pričao je tada. Almir je završio Srednju rudarsku školu, a danas ne radi.

- Ne radim nigde, u potrazi sam za menadžerom, koji bi bio zainteresovan da me vodi da ulaže u mene, a ja garantovano uspevam. Moj život je bio jako težak. Ove godine sam se ponovo prijavio u "Zvezde Granda". Spreman sam da se dokažem i dam svoj maksimum. Prošle sezone sam bio probno na Grandu, zato sam neshvaćen od strane publike. Život je naglo počeo da ide nizbrdo, izgubio sam posao, tezge, slabo ide… Depresija je rasla, jer ja izdržavam sve u kući, zadužen sam za sve troškove. Borim se koliko mogu, jako sam zahvalan Grandu za sve što su učinili za mene, pomogli su mi maksimalno - rekao je Almir za "Ekskluzivu".

kurir.rs

Kurir