BIO SAM SOCIJALNI SLUČAJ, ŽIVEO 8 GODINA U KUĆI BEZ STRUJE: Almir je pre 3 godine bio u ZG, a zbog njega su svi PLAKALI!

Almir Zukić se pre tri godine takmičio u "Zvezdama granda" i tada je ispričao da je živeo u kući bez struje dok je školske obaveze obavljao uz sveću.

"Trudio sam se, bio sam siromašan, socijalni slučaj. Ne krijem - vanredno sam završio osnovnu školu, večito se trudio. Niko nije hteo da bude sa mnom, niko nije verovao u mene, a sada su svi tu... Devojke koje sam želeo, odbijale su me zbog mog finansijskog stanja, patio sam u životu. Sasvim sam, druge su mi slamale srce varajući me, a svaku sam iskreno voleo. Zeznule su me, a sada su tu. Živeo sam u trošnoj kući osam godina i bez struje - patio sam, učio pod svećom, dok su drugi uživali", rekao je on tada i dodao:

"Sada su svi tu, ali opet hvala svima, volim vas. Želim da svi znaju moju istinu. Moj život je jako gorak i usamljen sam i sada, ali nema veze, ja sam na to navikao... Navikao sam da osobe u koje verujem i volim odu i okrenu leđa."

On je pre godinu dana istakao da se i dalje bori za uspeh.

"Ne radim nigde, u potrazi sam za menadžerom koji bi bio zainteresovan da me vodi da ulaže u mene, a ja garantovano uspevam. Moj život je bio jako težak. Život je naglo počeo da mi pada nizbrdo, izgubio sam posao, tezge... Depresija je rasla, jer ja izdržavam sve troškove kuće. Borim se koliko mogu, jako sam zahvalan "Grandu" za sve što su učinili za mene, pomogli su mi maksimalno", ispričao je Almir Zukić.

