"JAVNE LIČNOSTI I PISCI IMAJU NEPRIJATAN MANIR!" Ranković: Kada uđu u knjižaru očekuju POSEBAN TRETMAN i da svi znaju KO SU

Snežana Ranković, knjižar i filozof, bila je gošća Svetislava Basare u emisiji "Crveni karton" gde je otkrila više o tome kakve sve ljude možete sresti u knjižari.

- Ljudi se uglavnom u knjižari ponašaju pristojno. Ima nervoznih ljudi. Pogotovo ljudi iz javnog života, ali i pisaca. To je taj manir koji zaista nije prijatan. Oni dođu i automatski misle da svi znaju ko su oni. Očekuju da dobiju poseban tretman. Desi se to s vremena na vreme, ali toga je bilo mnogo više ranije. Na kasi radi dete od 18 do 19 godina, a oni dođu sa pričom da li je ostavljena knjiga za mene. Dete pita logično kako se vi zovete - rekla je Ranković i dodala:

- Ima ljudi koji znaju da se zapričaju i da slove o nekoj temi po pola sata do sat vremena što baš nije prijatno. Ima i onih koji sve znaju, ne znam što su došli onda u knjižaru. Ima tu svega, ali zanimljiv je rad u knjižari jer se ljudi uglavnom ponašaju opuštenije.

