JAŠAR AHMEDOVSKI OCRNIO SAŠU POPOVIĆA! Samo ŠTANCA pevaljke, na nastupima NEMAJU POJMA! Isprozivao GRAND

I to ti je kum

Jašar Ahmedovski važio je za jednog od najpopularnijih pevača bivše Jugoslavije, ali ga poslednjih nekoliko godina sve manje ima u javnosti. On je u iskrenom razgovoru progovorio o kolegama, nezavidnoj situaciji na estradi i kumstvu sa direktorom "Granda" Sašom Popovićem, a potom istakao da nikada nije ni znao, ni želeo da se gura u prvi plan kako bi njegova karijera bila u centru pažnje javnosti.

Osim toga, Ahmedovski je objasnio da estradom vlada pomodarstvo u kojem ne želi da pliva, otkrio zbog čega se ne druži sa kolegama, a potom istakao da je supruga Snežana njegova najveća podrška.

Da li je današnjim pevačima lakše da uspeju na estradi nego što je bio slučaj kada ste vi počinjali?

U neku ruku bi moglo da se kaže da je lakse, budući da imaju čitave televizije, produkcije, sponzorstva, menadžere oko sebe i iza sebe, ali kod njih je problem što ih ima toliko mnogo, da je izuzetno teško isplivati. Kada smo mi počinjali, samo su pevači mogli da se bave pevanjem. Danas bi svako da bude pevač i svako jeste pevač.

Koliko sujete ima na estradi?

Ne samo na estradi, sujete ima svuda. U banci, u sportu, na fakultetima, u supermarketima. Toga je uvek bilo i uvek će biti. Čini se da je ljubomore najviše na estradi jer se estrada prati i loši odnosi su eksponirani u javnosti.

Da li ste vi imali neka neprijatna iskustva sa kolegama?

Dugo sam na estradi i svega je bilo. Zavisti, nesuglasica i razočaranja, ali nikada nisam bio tip koji voli da se sukobi i pravi skandale. To me uopšte nije zanimalo i nikada se nisam gurao u prvi plan kako bi se o meni pričalo ili pisalo. Nisam komentarisao kolege, nisam im se mešao ni u šta, već sam uvek gledao u svoje dvorište. Nikoga nisam ni uvredio ni povredio, sam sam se izborio za sve što sam stekao i ponosim se time što im kao takav nisam bio zanimljiv.

Da li vam je žao što se niste više borili da ostanete u centru pažnje?

Ni pod razno mi nije žao. Nikada nisam bio takav čovek, niti bih umeo nekoga da vučem za rukav. Kada imam šta da predstavim, predstavim. Kada mogu da dođem u emisiju, dođem, ali nikada ništa nisam radio na silu, niti bih tako radio.

Šta mislite o golotinji koja sada vlada među pevačicama?

Svako ima pravo da radi kako misli da treba sa sobom i svojom karijerom. Nije čudno da se onaj ko nema talenta za muziku i pevanje okreće golotinji. To nije ništa novo, ali mení to ne smeta. Ko voli, nek izvoli. Meni ni iz džepa ni u džep.

Ne može svako da se pohvali da mu je kum direktor "Granda"?

Kada sam Saleta uzeo za kuma, uzeo sam ga jer je dobar drug. Poznajemo se otkako je počeo saradnju sa Lepom Brenom i vezuje nas višegodišnje drugarstvo. Nikada me nije interesovalo to što je direktor produkcijske i izdavačke kuće.

Ne planirate penziju?

Kome muzika jednom uđe u krv, on može sve osim da je ostavi. Muzikom se bavim otkako znam za sebe i nikada nisam poželeo da imam neko drugo primarno zanimanje. Možda bi bilo lakše baviti se nekim drugim poslom, ali to onda ne bi bilo to.

Kako vam se čine novi muzički pravci?

Svi smo mi svesni koliko se novih muzičkih pravaca pojavilo. Nikada me to nije preterano zanimalo i nisam menjao muzički pravac kojim sam počeo. Imam svoj stil kojem sam ostao dosledan i nikada se ne bih menjao zbog novih trendova. Pevač sam kakav jesam i ne bih eksperimentisao. Naravno, poštujem svačiji trud, ima izvođača koji su postigli veliki uspeh i tom novom vrstom muzike i to niko ne može da im ospori.

Šta biste mogli da kažete izvođačima koji na nastupima koriste autotjun i pevaju na plejbek?

Sve što bih rekao o tome ljudi bi pogrešno protumačili i uvredili se. Ipak, moram da kažem da se na tim nastupima tek vidi koliko ne znaju. Ranije ste morali pesmu da snimate sa orkestrom, i to u jednom dahu. Danas snimaju po reč. To što rade ih skupo košta kada dođu u diskoteku. Pa prvi moj kum Saša štancuje takve pevačice, ali ko bi mu zamerio reč kada je takvo vreme.

