ZBOG SVADBE OD 50.000 MARAKA PREKINUT JE DNEVNIK! Hit detalji ljubavne priče Brene i Bobe: Zajedno prošli sito i REŠETO!

Lepa Brena i Boba Živojinović jednako intrigiraju javnost koliko i 1986. godine, kada su se upoznali pa onda i započeli svoju ljubavnu priču. Tom njihovom upoznavaju "kumovao" je pevačicin tadašanji menadžer, a ona nije krila da je od trenutka kad je ugledala Bobu - znala da je on njena ljubav za ceo život.

"Kad sam srela Bobu, dopala mi se njegova spontanost i iskrenost i znala sam da kao i ja nema mnogo vremena za gubljenje, jer su naše karijere tada bile u zenitu. Rekla sam sebi - sad ili nikad! Sećam se, upoznali smo se posle premijere prvog dela filma 'Hajde da se volimo' u Domu sindikata. Upoznao nas je Raka Đokić. Sećam se da sam davala intervju za „Ilustrovanu politiku” i da me je Raka sa novinarkom zaključao u kancelariju da možemo normalno da pričamo. U neko doba je Raka ušao", ispričala je Brena, a na priču se nadovezao i Boba:

"Brenu je trebalo još ranije da upoznam jer smo hteli da je angažujemo da peva na teniskom turniru, ali je Raka Đokić, njen menadžer, kasnije naš kum, izvrdao pravdajući se da ona ima mnogo obaveza. Ali zaista jeste tako, ona je stalno nastupala. Kad smo konačno stigli do upoznavanja, Brena je prišla i rekla mi: 'Gde si ti svih ovih godina?' To je bio sudbinski susret, a prvih par meseci je bilo vrlo teško. Svaki slobodan trenutak koristili smo da budemo zajedno. Zaletim se iz Ibice u Cirih, dođem da bih je video", ispričao je bivši teniski šampion.

Kad su prvi put ugrabili priliku da vežu sedam ludih i nezaboravnih dana u Brizbejnu, u Australiji, njihova ljubavna veza postala je javna. Svojom vezom intrigirali su javnost tokom sve četiri godine zabavljanja, pa ne čudi što je kasnije njihovo venčanje opisivano kao atrakcija veka, a izdata je i VHS kaseta pod nazivom "U ime ljubavi", što je do tada bilo nešto neuobičajeno.

Brena i Boba venčali su se 7. decembra 1991. godine, a zbog njihove svadbe prekinut je i Dnevnik. Oko 600 zvanica prisustvovalo je svadbi, a sve pozivnice imale su ugravirane monograme BB. Tada se u medijima pojavila priča da su pojedini za nekoliko hiljada maraka hteli da otkupe pozivnicu za svadbu, kako bi mogli da prisustvuju ovom događaju. Mladenci su bili odlično raspoloženi i sudbonosno "da" izgovorili su glasno, a nakon sklapanja braka mlada je bacila bidermajer, koji je otišao u ruke njene dobre prijateljice i mlađe koleginice - Dragane Mirković, dok je goste zabaljala Vanesa Šokčić. Napravljena je torta na pet spratova sa jestivim reketima i pločama, a "Dnevnik 2" je prekinut kako bi se mladenci direktno uključili u program. Ova svadba je koštala 50.000 nemačkih maraka. Brena je na venčanju nosila "Diorovu" venčanicu koja je šivena specijalno po njenim merama za ovaj dan. Bilo je pripremljeno 650 vrsta jela, a čak 22 praseta bila su na ražnju. Preko 4.000 pisama stiglo je na kuću slavnog para, a pokloni su pristizali sa svih krajeva sveta. Tada se spekulisalo da je jedna umetnička slika bila vredna koliko pola svadbenog veselja.

U maju 1992. godine postali su roditelji, kada su dobili naslednika Stefana. Nakon šest godina dobili su još jednog naslednika Viktora, a u svoj brak preneli su ono što su usvojili u svojim roditeljskim domovima - međusobno poštovanje, uvažavanje i bezgranično poverenje jedno u drugo. U tom duhu su vaspitali i svoje naslednike, kao i Bobinog sina iz prvog braka Filipa, kojeg je pevačica prihvatila kao rođenog sina.

Međutim, 2000. godine porodica Živojinović suočila se sa strašnom situacijom kada im je ispred kuće kidnapovan sin Stefan, koji je tada imao svega osam godina.

"Vredi ulagati u porodicu i negovati je. Decu smo usmeravali da nađu svoj put, koji im je negde rođenjem dobrim delom i određen, i to i dalje činimo, da znaju da ćemo za njih tu biti uvek. Bilo je svega za ove godine braka i četiri godine zabavljanja, ali uvek ponavljam kako se sigurno ni za koga ne bih udala da se nisam udala za Bobu. Nije lako sa mnom, ali nije lako ni sa muškarcima s ovih prostora. Teško je kada se spoje dve energične i vrlo samostalne ličnosti. I tek kada želite da prekinete sve, deca i razni znakovi pored puta opomenu vas. Moram da priznam kako su nas osim emocija i osećaja pripadnosti porodici spojile teške stvari poput smrti roditelja, kidnapovanja deteta. Prošli smo mnoge teške situacije i to je našu vezu učinilo znatno stabilnijom. Kada je dobro, svi vas vole i prijatelji su vam, a kada je teško, tek tada znate ko vam pruža reči utehe", rekla je svojevremeno Brena.

Sin popularne pevačice i nekadašnjeg teniskog reprezentativca otet je na 50 metara dugom putu od prostorija "Grand produkcije" do porodične kuće Živojinovića. Oko 19 časova Stefan je iz "Granda" krenuo sam kući koja je udaljena par stotina metara. Na ulici su ga zaustavili otmičari i odveli u nepoznatom pravcu. Kidnaperi su se javili njegovim roditeljima, zahtevajući da u razmenu za Stefana isplate 2,5 miliona maraka, kao i da o kidnapovanju ne obaveste policiju i javnost i da će im sina, ukoliko to ispune, vratiti za par dana. Roditelji su ispoštovali sve zahteve otmičara, i Stefanovu otmicu nisu prijavili policiji, a nisu želeli ni da javnost uopšte zna i priča o tome kako ne bi ugrozili život sina. I dalje nisu poznati krivci za to delo, ali ni tačni detalji otmice. O teskobi i užasu koji su prošli pevačica i bivši sportista pričali su sasvim otvoreno samo sa retkima.

"Ljudi sa Balkana često kažu da se po njihovom životu može napisati roman. To iskustvo je samo naše i s njim smo se izborili na vrlo specifičan način, po kome, ipak, može da se napiše knjiga", rekla je Lepa Brena.

Nakon ovog stresnog događaja, porodica se preselila na Floridu, gde su rešili da neko vreme provedu zajedno i u miru. Ipak nakon izvesnog peroda Živojinovići su se vratili u Srbiju i pokrenuli biznis, te danas važe za vrlo moćne privrednike, a njihova produkcija "Grand" koju vode sa Sašom Popovićem za regionalnog lidera u tom domenu.

Da važe za jedan od najskladnijih poznatih bračnih parova na Balkanu, svedoče često njihova zajednička pojavljivanja, porodična okupljanja kao i izjave o ljubavi u kojima ne štede lepe reči.

Boba je uz suprugu danonoćno bio i kada je imala zdravstvene probleme i muke sa trombozom, i od tada još češće putuju i odmaraju se daleko od javnosti. Legendarni teniser je slikovito opisao svoj recept za srećan brak, rekavši da uz ogromnu ljubav koju neguju već 34 godine i poštovanje, tolerancija zauzima ključnu poziciju.

"Od svojih roditelja sam naučio da su supružnici u problemu kao dva čoveka koja vuku jedno uže svako na svoju stranu. I da uvek jedan mora da pusti da bi uže ostalo celo i da se ne bi prekinulo. E tako opstaje svaki brak, pa i moj sa mojom Beki", rekao je Boba, dok je Brena nedavno u jednom intervjuu povodom 29. godišnjice braka istakla sledeće:

"Boba i ja smo ušli u brak kao ostvareni ljudi, gde smo prošli puno toga stvarajući svako svoju karijeru u svom domenu. Naravno, njegova karijera je bila svetska i naglo je prekinuta. Morao je rano da odraste, jako je rano dobio prvo dete. Znate, život vas šiba, traži od vas velike rezultate i traži da odrastete mnogo ranije. Čovek ne može da bude preterano dugo zanesen, ja sam počela da radim još od svoje 16. godine. Bobu i mene je život izoštrio i naučio ono što je najbitnije, a to je da održite zajednicu ukoliko se volite i poštujete. Ukoliko ne podržavate ljubav, ona će se prekinuti. Ljubav je kao biljka, morate da je negujete, zalivate i da se svakodnevno trudite oko nje. Mi smo naučili kako jedno drugo da volimo i poštujemo i kada treba da budemo podrška i potpora jedno drugom. Nije dovoljno da muškarac samo ženi bude podrška, već treba da to bude uzajamno."

