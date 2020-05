ĐANI ĆURČIĆ DOŠAO IZ ŠANGAJA! Progovorio o rijalitiju u kojem je DOTAKAO DNO: Mene je majka samo za fudbal RODILA!

Već neko vreme spekuliše se o tome kako će se Saša Đani Ćurčić pridružiti ekipi zadrugara na jesen, međutim nekada jedan od najuspešnijih srpskih fudbalera koji je zarađivao milione kaže - da od toga nema ništa.

"Nisam mogao da verujem i baš sam se šokirao kada sam video da me neko dovodi u vezu sa rijalijem. Poslednjih deset godina se borim da sazrim kao osoba i da se vratim fudbalu, kao svojoj prvoj ljubavi. Fudbalski sam trener, gradim svoj intergritet i ovakve insinuacije od nekih izvora mi ne prijaju. Nikada u životu neću ni pomisliti da uđem u rijaliti i samo pominjanje mog imena u tom kontekstu je prljanje mog integrideta i obraza", počeo je on svoju priču, pa nastavio:

"Gorko se kajem što sam ušao u prvi rijaliti. Rijaliti su kao tetovaža i navučeš se, dođe jedan, drugi, treći. Ja sam video da je to postala jedna magnetna rupa koja te privlači. Shvatio sam da nisam za to, presekao sam i promenio sam život iz korena, vratio sam se fudbalu. Ja sam imao karijeru i pre rijalitija, ja sam fudbaler koji ima svoj brend od kojeg je živeo, živim sad i živeću. Završio sam sa pričom u rijalitijima i želim da svi zaborave. Trener sam, ambasador sam jednog prvoligaškog kluba i ne želim da mi ovo ruši moju reputaciju koju sam gradio i za koju sam se izborio da je vratim."

Poslednjih godinu dana Đani, inače, radi u Šangaju kao trener, ali je zbog pandemije koronavirusa još drugog februara došao u Srbiju. Posao u Kini ga, kaže, i dalje čeka, a on je objasnio i kako je došlo do toga da baš tamo živi i radi.

"Tamo je sve zaustavljeno, znate da je sve odatle krenulo, i došao sam ovde. ... Čekamo da se Kina otvori granice i da se vratim", rekao je nekadašnji fubaler, pa objasnio i kako izgleda njegov dan u Kini.

"Edukujem trenere u fudbalskom savezu Šangaja, trenere mlađe kategorije. Ceo dan sam na terenu, kao i zadnjih deset godina kada sam otišao iz Srbije posle onih tragičnih 'Parova' gde sam dotakao dno. Tada sam se podigao i rekao: 'Ne, ti moraš da vraćaš svoj integritet' i progledao sam. Realnost me je udarila i kazao sam: 'Čekaj, nisi ti taj luzer, imaš život i sve je do tebe."

Odluke koje je Đani donosio u životu nisu uvek bile ispravne i mnoge su ga koštale, ali nikada nije odustao da se bori.

"Stabilizovao sam se ja odavno. Ja ne znam zašto mi ljudi ne veruju, zašto me ne puste da odrastem, valjda ja imam pravo da sazrim, da budem trener?" zapitao se Ćurčić pa dodao: "Sada živim normalan život, ali to što sam prošao, to lično iskustvo mi pomaže u obraćanju i motivaciji igrača. Kad vidiš igrača da ide tvojim putem znaš šta da mu kažeš i da ga posavetuješ. Jak sam psiholog i to mi jedan od najvažnijih trenerskih kvaliteta. To moje životno iskustvo mi je sada najveće bogatstvo jer nema mnogo takvih trenera. Meni predviđaju blistavu trenersku karijeru, na tom sam putu. Meni je sada 30.000 dolara mesečno plata u Šangaju i kada završim pro licencu biću na 2, 3 miliona godišnje."

"Živim u centru i svaki dan istrčim svoju turu od 14km. Zanimljivo mi je... Volontirao sam na Dorćolu dok je trajalo vanredno stanje. Slučajno sam naleteo na baku Ljubicu jednog dana i donosio sam joj stalno pakete. Kada me je videla rekla je: 'Ja sam navijala za tebe'. Rekao sam joj: 'Nemojte baka Ljubice, te rijalitije molim vas, ako ste gledali te rijalitje da vam ne donosim pakete', a ona mi je rekla: 'Ma kada si igrao u Partizanu, ja sam grobarka...' Bilo mi je zanmljivo, ja to volim", rekao je nekadašnji fudbaler, a evo šta kaže za novćanu pomoć od 100 evra, koju daje svim punoletnim licima:

"Mama Rada me je pitala baš i ja sam joj rekao: 'Mama, ja ću pre da crknem nego da se prijavim. Ti znaš da nas niko ne može da kupi, da mi Ćurčići živimo od vazduha od ljubavi."

Nije tajna da je Đani većinu prijatelja izgubio zajedno sa gubljenjem novca, a evo da li je shvatio ko su mu pravi prijatelji:

"Jesam, kako nisam, nema ih. Kažu sad da je korona donela socijalnu distancu, pa ja otakako sam potrošio pare svi su se socijalno dostancirani od mene. Međutim, ne može da se vrati niko, to je moja poruka i ranije bila. Ne može niko da mi priđe osim sestrića, sestričine, sestre i mojih roditelja. Moram da kažem da sam ja čovek budućnosti, ja ne volim da pričam o prošlosti i razmišljam unapred. Uvek će se nešto desiti u mom životu. Ne volim te rečenice bio, imao, pa zašto da opet nemam para? Ja sam pre nedelju dana imao ponudu od milion ipo dolara godišnje kineskog superligaškog kluba i nisam mogao da budem trener jer još nemam tu pro licencu. Kada dobijem tu licentu ja sam na 1,5, 2 miliona dolara godišnje"

Đani se tokom razgovora dotakao i svog emotivnog života.

"Nema ništa na ljubavnom planu, toliko sam u fudbalu, od ujutru do uveče sam na terenu. Ja sam samo rođen za fudbal, mene su majka i otac napravili samo za to, ja sam neuspešan u ljubavi. Samo sam rođen za sport i svega drugog čega sam se dotakao nije to to."

