JELENA I SLOBA ŽELE BEBU PO SVAKU CENU: Od stresa im ne polazi za rukom, pa otišli po molitvu? Isplivali SVI DETALJI!

Jelena Đuričanin i Sloba Radanović navodno već mesecima rade na bebi, međutim zbog stresa i napornog života nikako im ne polazi za rukom. Zato su, pišu domaći mediji, zapucali u manastir Tumane, ne bi li im se sreća osmehnula. Sa medicinske strane je, tvrdi izvor, sve u najboljem redu.

"Iako su Sloba i Jelena samo sedam meseci u vezi, složili su se odmah da žele decu i da ne žele da čekaju. Jelena već ima dvoje dece, a pevač ih obožava i super se slaže s njima, pa stalno priča prijateljima kako bi voleo da postane tata. Međutim, zbog stresa koji pevač proživljava poslednjih nekoliko meseci - smrti oca, a ubrzo i tetke, ne polazi im za rukom da Jelena ostane u drugom stanju", otkriva izvor.

"Sloba je veoma pobožan i veruje u Boga, a kad god ima vremena on odlazi u crkvu da zapali sveću i ostavi novčani prilog. On je odlazeći u crkvu pronašao duševni mir, a poslednjih godina često odlazi i u manastir Tumane. Sloba je tamo bio prvo s majkom, a onda je odlučio da ovu svetinju poseti i sa Jelenom. Kada su pričali sa sveštenikom, nisu želeli odmah da kažu zbog čega dolaze i da imaju konkretan problem, međutim, kroz razgovor su istakli da bi voleli da dobiju dete, ali da im to ne polazi za rukom", kaže izvor i dodaje:

"On ih je savetovao da se ne opterećuju i da to ne doživljavaju kao problem te da se opuste, a ako im to ne pođe za rukom da dođu još jednom u manastir kako bi im dao određenu molitvu koju bi izgovarali dva puta na dan. Nakon nekoliko nedelja Sloba i Jelena su posetili manastir, gde su s oduševljenjem prihvatili da čitaju molitve i sada čekaju 'čudo", tvrdi on, ali Jelena i Sloba nisu se oglašavali po ovom pitanju.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Damir Dervišagić

