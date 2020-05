ŠMIZLA ISKEŠIRALA 140.000 € ZA NOVU NEKRETNINU: Kuća ima burnu PROŠLOST, a evo kako je OBEZBEDILA novi dom!

Bivša učesnica "Parova" Jovana Novakov Šmizla odlučila je da progovori o vezi sa svojim izabranikom i kupljenoj nekretnini blizu Beograda.

Rijaliti takmičarka pazarila je skupocenu nekretninu na periferiji prestonice u iznosu od 140 000 evra.

foto: Printscreen HAppy

"Kuću sam kupila pre mesec dana sa svojim dragim suprugom. Tražili smo nešto van Beograda, zamenili smo gradski život sa nekim mirnijim i mogu vam reći da mi baš prija. Mom Urošu je možda malo problem zbog posla, ali kad smo zajedno ništa nam nije teško. Salon u Belvilu sam zatvorila, ovde otvaram novi i jedva čekam da se radovi završe", rekla je Jovana pa dodala:

"Kupili smo nekretninu od poznatog advokata, a kuća je talična. Sudbina našeg novog doma ima burnu prošlost. Prvi vlasnik je bio poznat ne bih otkrivala po čemu, drugi čuveni advokat i eto sada ja. Kuću, bukvalno, vole kamere ovo je medijska kuća" našalila se Jovana.

foto: Printscreen/Happy

Novi dom bivše učesnice "Parova" je obezbeđen sigurnosnim kamerama, kao i psima čuvarima.

"Ne mogu da funkcionišem bez kamera, šetam sa bubicom" šali se Jovana, pa ističe:

"To je najviše zbog automobila koje vidite i zbog mog mužića. A naš pas Grof je svakako opasan čuvar. Ipak je vrednost svega preko 140 000 evra" priznaje Šmizla.

Novakovljeva je rešila da gradski brzi i bučni život zameni mirnim.

"Samo sam gledala da pobegnem iz haosa i gužve ovde mi je fantastično uživam, kao što vidite malo je sve u haosu radovi su u toku, ali za par dana očekujem da će ovo postati prelepa oaza mira za mog voljenog supruga i mene", ističe ona.

foto: Pritnscreen

Jovana Novakov progovorila je detaljnije o svojoj jačoj polovini. Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza i on je sve što je tražila u životu.

"Ja sam svašta čula kako je on bio oženjen da ima nekoliko dece da je bio Gastozovo obezbeđenje, a to nije tačno. Uroša sam upoznala sasvim slučajno, on je Nenadov drug. Sve se slučajno desilo, on je nešto najsavršenije što imam na ovom svetu. Velika mi je podrška i oslonac", priča nam Šmizla, a otkriva da je sve između nje i njenog partnera u startu "kliknulo":

"Mi smo već posle šest meseci sve isplanirali. Eto kupili smo kuću i počeli da živimo zajedno. Pokušala sam da ga sakrijem, ali nisam uspela. On ima svoje restorane. Sada pokrećemo zajednički biznis zbog čega se puno radujem. Ispunjava mi sve želje. Svakako život ću sa Urošem nastaviti, a kad dođe vreme za svadbu bićete obavešteni" zaključila je Novakovljeva.

Kurir.rs / Alo / M.M.

Kurir