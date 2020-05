LUNA ĆE ATIJASU MORATI OZBILJNO DA SE IZVINJAVA: A njen dečko, kad je toliki šmeker, neka krene NA MENE AKO SME!

Andrej Atijas navodno oseća da mu Luna Đogani duguje izvinjenje zbog izvesnih laži koje su iznete, dok njenom dečku Marku Miljkoviću priprema lekciju zbog napada na Anabelu.

On, inače, ne krije da podržava Anabelu u svemu i kao glavnog krivca za haos u rijalitiju naovodi Lunu, na koju je čak ljuta i sestra Blankica, ćerka koju je Atijas dobio u braku s Anabelom.

"Svi su me zvali i plakali i bili veoma emotivni kada su je ugledali na malim ekranima. Blankica je stalno pričala kako je Luna bezobrazna i kako joj neke stvari neće oprostiti. Ali onda se odljuti brzo... Iskreno svi smo ljuti na nju, ne samo Blankica", rekao je Atijas i dodao: "Moraće Luna svima da se izvini, celoj porodici, a pogotovo meni. I to će morati da ide od novina do novina i da se javno izvinjava. Bilo je puno laži koje je izrekla u trenutku."

"Toliko je Marka puta pokušala da odbrani, ali uzaludno. Kada izađe napolje zna da će baš najviše problema imati sa mnom", izjavio je Atijas, prenose domaći mediji, a onda se osvrnuo na ponašanje Miljkovića koji često ulazi u sukob sa Anabelom.

"Miljković će morati da me pogleda u oči. Ne može on jednoj ženi da se unosi u facu, ako je toliki šmeker neka krene na mene. Imaće najviše problema sa mnom kada izađe, pa će videti kako prolaze muškarci koji vrše nasilje nad ženama. Luna će videti da li će nakon rijalitija ostati sa njim, a ja ću je u tome sprečiti. Svi znamo da je on upravo sa njom zbog novca. Ostaviće je prvog dana nakon rijalitija, kada dovoljno profitira", siguran je on.

