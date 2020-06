SADA NEKA IDE TAMO DA JE ON ŽENI! Prva izjava Majinog oca i Janjuševe supruge posle javne prevare! BESAN NA ĆERKU!

Pošto su priznali javnu prevaru i pred milionima obelodanili da se među njima dogodila ljubav, Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su protekle noći imali intimne odnose pred kamerama.

Njih dvoje su se opustili u sobi za rehabilitaciju, pa su uživalu u uzavrelim strastima ispod pokrivača.

Nakon ove akcije, Majin otac Taki i Janjuševa supruga Ena, bili su veoma izrevoltirani.

"Mogu samo da kažem da sam razočaran i da je to katastrofa. Katastrofa! Sad neka ide tamo neka je on ženi. Da ona to radi javno tako, ja to ne podržavam. Mogu samo da kažem katastrofa. Znate kako se osećam, ne daj Bože nikome ovo! Katastrofa", rekao je Taki vidno uzrujan.

Sa druge strane Ena Janjušević je kratko prokomentarisala: "Doviđenja, prijatno".

