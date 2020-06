SVE SAM IZGUBIO, NIKADA VIŠE NEĆU BITI SREĆAN: Janjuš shvatio šta je URADIO, pa se javno obratio svojoj PORODICI! VIDEO

Nakon što je Maja Marinković prošla na poligrafu, Marko Janjušević Janjuš je osetio potrebu da da svoj komentar na celu situaciju.

"Biću najiskreniji sad. Jednostavno, napadali ste me da lažem. Ona je uvek znala, govorila je da me ne bi izdala nikad, non-stop je to pričala, ja nisam posumnjao da može da dođe do ovoga. Nisam toliki idiot. Desilo se šta se desilo, zavozali smo se. Nemam opravdanje. Mislim da nemam izbora ni objašnjenja. Nije bilo ništa tako strašno, ali jeste. Neću ići na poligraf, da se blamiram, dosta sam se izblamirao. Osećam se katastrofa. Dogodilo mi se to sa njom. Bilo je jače od mene, dug period, zatvoren prostor, nemam opravdanje. Pokušao sam jutros da odem, hvala Bogu pa nisam, neću otići, boriću se do kraja. Ona je devojka koja nije normalna. Koliko god bila zaljubljena i koliko god je voleo, ona nije normalna. Znam da će biti teško objašnjenje zbog cele situacije napolju. Mislim da ljudi ovo gledaju katastrofa, ne znam ni gde ću ni kako ću. Pokušaću da smirim glavu. Odgovaraću na pitanja, da me je sramota, da je katastrofa, bilo je, pogrešio sam, na svako pitanje ću tako odgovarati do kraja rijalitija. Ja svoju ženu volim najviše na svetu, sa Majom neću imati nikakav kontakt od danas ni ovde, ni napolju. Neću da pričam ni sa njom, ni o njoj. Hoću da zaradim ovaj novac, Mensur je u pravu, novac je sad nebitan. Teško mi je, izblamirao sam se, osećam se loše. Ja više neću biti ni srećan. Znam šta sam uradio, znam da neću biti srećan, znam da me čeka pakao. Danas sam sve shvatio, nemam opravdanje, pokušaću da zaradim pare, da ih dam. Ne trebaju mi pare kad sam izgubio sve. Ovo je javna scena, ostavio sam loš utisak, ne bežim od toga. Možda neće neko sa druge strane da ima poziv sa mnom. Nemam snage, a moram da izdržim. Bila bi duplo gora situacija da odem sad. Moram da smognem snage da bar obezbedim nešto, da znam zašto sam ovde. Da sam najgori, propatio sam. Izvinjavam se svima koji me vole. Ženi Eni nema izvinjenja, samo ako ona oseti moje pokajanje. Razočarao sam se u Maju" naveo je Marko Janjušević Janjuš.

