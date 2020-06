SVAKA DEVOJKA KOJA SE ZALJUBI U OŽENJENOG NAJGORE PROĐE: Luna Đogani iskreno o Janjušu i Maji, skoro isto je DOŽIVELA

Luna Đogani pričala je o odnosu Maje Marinković i oženjenog Marka Janjuševića, s obzirom na to da je na njihovom mestu bila u prvoj sezoni rijalitija, kada je ona bila u vezi sa tada oženjenim pevačem Slobom Radanovićem.

"Jasno je kao dan! Nisam htela nešto mnogo da se mešam u tu temu, ja sam bila u toj priči znam koliko je to teško. Naravno da imam svoje mišljenje o tome, kada bi me neko pitao za komentar ja bih ga iznela, ovako, nisam taj tip da komentarišem bez pitanja", počela je Luna razgovor sa Drvetom.

foto: Printscreen

"Bila sam u sličnoj situaciju, ali jeste bila gora, jer je žena došla i bila je tu. Maja je rekla da to nije isto, jer ona nije imala odnose, ja smatram da je isto, jer ima emociju. Neko pranje i pravdanje joj ne treba, samo treba da ustane i da kaže da se s time ne ponosi. To su emocije, to ne može da se kontroliše, nemojte da sudite, jer nikada ne znate šta može vama da se desi u životu. Ja sam bila prva osoba koja je saznala za to, ona mi se poverila", objašnjavala je Đoganijeva.

"Janjuš laže, krije istinu, svako ko je čist, ne plaši se da ode na poligraf. On pokušava da se šali na tu temu, to je tipično izbegavanje istine. Vođena svojom pričom, od njihove budućnosti nema ništa, svaka devojka koja se zaljubi u oženjenog muškarca najgore prođe, te emocije su pogrešne, proklinješ dan što si se ikada zaljubio u tu osobu. Maja će se okrenuti svom životu, Takiju, znam da će je on povući, a osude i komentari će se nastaviti", dodala je Luna.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

