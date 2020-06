HTEO JE DA DA ANABELU U ZAMENU ZA NOVAC: Mirko Gavrić izneo JEZIVE DETELJE, svi ostali u ŠOKU! (VIDEO)

Mirku Gavriću je postavljeno pitanje da li žali zbog toga što nije nagovorio Anabelu Atijas da prijavi tadašnjeg supruga Gagija Đoganija za nasilje u porodici.

"Siguran sam da bi bila sposobnija za porodicu i decu, ali u pitanju je njena lična odluka, savetovao sam je, naravno, ali uvek je njena odluka bila presudna, uvek sam bio tu kao podrška. Pričao sam ja sa Gagijem, govorio sam mu veoma iskreno moje mišljenje, da je prenaglio u mnogo situacija, da mu je ova pamet, a te godine, sigurno bi bio intezivniji u ubeđivanjima. Dao bi sve da je nagovorim da prekine neke stvari kada im je bilo vreme. Nije me poslušala i tada je Gagi počeo da uzima narkotike. Prvo je bilo pomalo, a onda sve više i više. Pare su odlazile, a mi smo radili kao mravi" počeo je izlaganje pevač, a potom dodao:

"Sećam se da sam ga jednom slušao kada je pričao na telefon sa narko-dilerima. Jadao je da nema para, a da mu treba droga. Onda im je rekao kako može da im pošalje Anabelu, koja vredi dosta novca u zamenu za drogu. Kao najpoželjnija žena sa javne scene. On ni ne zna da sam ga čuo. Hteo je da da Anabelu u zamenu za novac, da uzme drogu da se u**rče" dodao je Mirko, zbog čega je Gagi pobesneo i poručio mu:

"Sram te bilo! Lažeš kao pas, Mirko. Ne mogu da verujem da ovoliko lažeš. Nikad ti nisam dao manje para. Šta je sa tobom? O ovom tvom razgovoru sa dilerima neću ni da komentarišem, marš tamo! Provokatoru ušao si ovde da me uništiš. Anabela i ti smišljate priče samo da bi ste mene predstavili kao zlikovca" urlao je Đogani, da bi se u celu priču uključila i Anabela:

"Ništa ne laže, čudo jedno jadno. Išla sam ja da mu nosim pare. Davala mu sav moj bakšiš, da bi mu nadoknadila sve ono što mu ti nisi dao. A to da si hteo da prodaš, znam i to. Sreća, pa mi je Mirko rekao, bila sam spremna da reagujem ako do toga dođe. Ti si niko i ništa. Ti si životinja jedna jadna! Uništio si mi život a sada mi uništavaš i decu. Misliš li da je njima lako da slušaju kroz šta im je majka sve prolazila zbog ludog oca!

