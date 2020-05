PORODICA ĐOGANI PONOVO ZVERSKIM BATINAMA! Svi detalji šok noći: Ćutala sam iz straha i zbog takvih kao što je EDIS FETIĆ

Prethodne noći u Beloj kući zadruge ponovo se pokrenula tema nasilja koje je Gagi Đogani vršio nad bivšom suprugom Anabelom. U okviru "Pitanja novinara" članovi denserske porodice iznosili su detalje pakla levo i desno, a u čitavu priču uključio se i Mirko Gavrić, kao i Luna, pa u jednom momentu i Tara Simov koja je čak i potegla flašu na Đoganija pošto joj je pao mrak na oči.

"Gagi je voleo da ja nemam nikoga, to je i dokazao sa mojim prijateljicama. Govorio mi je da će mi Mirko zabiti nož u leđa. Po njegovom mišljenju mene niko nije voleo, zato sam se užasno osećala, bila sam u manjku sa samopouzdanjem, u deficitu teškom. Ja se kajem što sam ćutala, mislim da bi i deca bila zdravija. Mediji su me uvek pozivali za te teške životne priče, koje su činjenice, imala sam tumor na dojci, ljudi bi mi prilazili i zahvaljivali su mi se, jer su zbog mene išli na pregled. Danas je gospodin Edo, kako se preziva da ne pogrešim, Fetić, ja sam zbog takvih kao on ćutala, uvek se svodilo da ja nisam slušala, da nisam dovoljno dobra, tražila, zaslužila. Ubede te da sam ja kriva i vrlo me je uznemirio, nisam išla da plačem kako je rekao, nego mi se vrati taj osećaj griže savesti uvek i što sam pričala, i što nisam pričala", izjavila je pevačica, pa nastavila:

"Ako bi se nekome poverila za to, koji su se ispostavili da mi nisu hteli dobro, uvek su mi govorili: 'Sigurno si ga nečim izazvala', a ćutala sam zbog toga što sam ga se plašila, to moram da priznam, da ostanem sama, sa dvoje dece. Kad smo smogla snage i otišla, doživela sam to što je Mirko izneo, što sam ja potisnula, vraćale su mi se slike i ne mogu da verujem šta sam ja sebi dozvolila. Ceo život mi je ostala ta bol i taj bes u meni, jer se nisam suprostavila bar jednom! Ja neću da se pravdam, niti da dokazujem ko sam i šta sam, da sam ga tukla i udarala, ne bih bila među živima. I kad sam otišla, ja sam se plašila, njegov brat me je psihički maltretirao, to znate u medijima. Bilo bi mi lakše da je bilo u četiri zida da me ponižavaju, da sam Bukva, mislim da je od njih poteklo to da sam promenila ime, vrati prezime, mi smo te stvorili, da nije nas ne bi ni mene bilo i tako te neke stvari, koje su me toliko ubijale. Ja sam stalno to morala da demantujem, a muka mi je bilo, jer sam znala da će uvek da se nastavlja. To me je dovelo dotle da više, počela sam da mrzim sebe, najiskrenije", otkrila je ona svoju stranu priče.

"Dva puta ti je Anabela pružila ruku pomirenja, ti si odmah počeo da je napadaš, zbog čega?" glasilo je pitanje za Đoganija.

"Jedino šta joj zameram u 'Zadruzi' je to što ponekad nema osećaja o svom detetu, ponekad se pogrešno ponese prema Luni, zbog toga se posvađamo. Marko Đedović je nazivao Lunu pogrdnim imenima, imam osećaj da ona to podržava. Nazivao ju je j*bačicom, a ona kao majka, vidim da posle nekoliko sati njih dvoje šapuću, meni to nije jasno da ona priča sa čovekom koji vređa njeno dete. Ja ne mogu da ostanem imun na ove stvari, na koje je ona hladna, to mene boli. Naravno da nije u redu", pričao je Gagi, a potom je izbio novi haos sa bivšom suprugom.

"Zversko prebijanje Anabele opravdao si da si bio pod uticajem droge, da ti je majka bila bolesna... Da li je i to što te je Milena prijavila policiji za maltretiranje isto deo slabosti?" bilo je pitanje upućeno Gagiju, na koje se Tara oglasila.

"Nežni cvetić", dobacila je ona, i ne sluteći kakav je haos čeka.

"Veza nije bila fantastična, što se tiče nje, tu je bilo koškanja, nije bilo batinjanja, nije bilo nasilja, ja lobanju nisam otvarao, lažov patološki. Da sam otvorio lobanju, ja bih završio u zatvoru. Ona me nije ni tužila, ništa nije... Tara j*di govna! Stalno nešto prebacuješ", besneo je denser, a ubrzo je nastao pravi haos - kada je Tara potegla flašu na Đoganija.

foto: Printscreen

"Da možeš po jednu stvar da promeniš kod mame, tate i Marka, šta bi to bilo?" glasilo je pitanje za Lunu.

"Pa... kod mame, to njeno nepoverenje u mene i što je dozvolila da ljudi svašta pričaju za mene. Ja mogu svašta da uradim, ne opravdavam sebe, ali nisam monstrum, nisam ubica, kako su me već nazivali, ona na to ne reaguje, ona se tim ljudima poverava, liže se sa njima. Tako da joj to zameram, to je po mom mišljenju velika izdaja mene. Tati zameram to što ne ume da kaže, opravdava sebe u nekim situacijama u kojima nema opravdanje, pravi od sebe nešto što je bio, pokušala sam sa njim da pričam na milion načina. To što ja ne napadam ljude koje volim, ne znači da im ne zameram. On je meni uništio porodicu, mnogo patim zbog toga. Ja ću raditi na tome da imam muža i porodicu zajedno, nikada neću dozvoliti da digne ruku na mene, ako bude uradio, ja ću mu tu ruku odseći. Marku zameram to što nije morao da iznosi neke stvari, kojima je meni naneo probleme, to što se ophodio prema mojoj majci i to je to", odgovorila je ona tokom prethodne paklene noći, ali tu nije bio kraj.

"Marko i ti ste ispričali tri potpuno drugačije verzije kako je Marko odreagovao kada je saznao da si ti bila kod Gastoza na slavi?" glasila je konstatacija novinara koju je Luna Đogani trebalo zatim da objasni.

Ja sam otišla na slavu, nismo bili zajedno, blokirani na mrežama. Gastozova sestra je postavila stori sa mnom, pevali su moju pesmu, ja sam je zapratila, to su fanovi primetili, šerovali taj stori po mrežama, to je došlo do Marka, koji me je odblokirao i poslao mi je poruku: 'Kako te nije sramota?' Tu je počela naša klasična svađa, pitala sam Gastoza da li možemo da idemo kući, ugasio mi se telefon u putu, došla sam kući, šetala sam Loli, on mi se javio da će da dođe kod mene. Došao je, bio je ljut, zamerio mi je za Gastoza, onda je usledio taj deo kada je on počeo da plače, govori mi da me voli, kako bi voleo opet da budemo zajedno. Tada sam bila mnogo hladnija nago što sam ovde, jer me je mnogo zabolelo to što se desilo za njegovu slavu. Rekao je da će ići kući, legla sam u krevet, on je legao pored mene, ja sam se borila sa srcem i sa razumom, volim ga, a te neke stvari su me zabolele. Ja sam mu u stvari zamerala što smo raskinuli zbog totalne gluposti, kada sam rekla da se ne bori za nas, mislila sam na to. Marko je prvi put tada plakao, nisam ga prepoznala", prepričala je Đoganijeva.

"Zbog čega se nisi suprostavila Lepom Mići i zbog čega nije Anabela ustala da te brani, kao kada te brani do Marka?" nastavilo se rešetanje pitanjima.

"Mića i ja smo imali razne svađe, nikada me nije fizički napao, ja sam njega stvarno gurnula, on se samo pridržao da ne padne, da li je on to uradio namerno, ili dok me je držao, to on zna, on kaže da nije namerno, ja mu verujem. Ja tu modricu nisam ni videla, Marko je video tu modricu. Ne bih o tome ništa ni pričala. Ja njega nisam trebala prva da gurnem, on je stariji čovek, mogla sam da ga povredim. Jeste, u tom trenutku sam osetila kao da me je uštinuo, ja sam rekla Marku, on je poludeo i eto", rekla je Luna, pa je ubrzo potom je Marko pokušao da nasrne na Lepog Miću, ali je obezbeđenje reagovalo kako bi sprečilo fizički okršaj.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir