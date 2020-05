TUKLI JE I MALTRETIRALI NJENI NAJBLIŽI! Lepi Mića skočio na Tortu zbog Anabele: Meni ćerka to da kaže ja bih se RAZNEO!

Zbog njegove svađe sa Anabelom Atijas, Lepi Mića skočio je na Edisa Fetića, jer više nije mogao da ga sluša kako priča da se "žena folira".

"Ne mogu više da slušam to... Žena ponižena, a ti govoriš da ona folira", prokomentarisao je on.

"Čekaj, to se desilo pre 15 godina, je l' mogla pre 10 godina da sazove konferenciju za štampu i to da iznese?" pitao je Edo, zbog čega je Mići tek pala klapna.

"Ne volim žrtve u životu, ne volim sažaljenja", dodao je Fetić u jednom trenutku.

"Pa to je druga stvar što ti ne voliš. Čoveče, ja ti kažem fino, ona je žena koju su tukli, maltretirali, ponižavali i vređali njeni najbliži! To je poenta cele priče a ti kažeš da ona folira, da je patetična. Njoj to ne smeš da kažeš. Kad te udari tvoj rod. Meni moja Sara to da kaže, ja bih se razneo bombom. Gde će ona? Osuđena od ćerke, od muža. Da sam na njenom mestu, radio bih najgore stvari na svetu", besneo je Lepi Mića.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir