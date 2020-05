ON SE PRETVORI SE U ZVER! GAĐAO JE ANABELU FLAŠOM U GLAVU! Žestoko OSUDIO Gagija posle PRIZNANJA da je MARISAO Anabelu

Lepi Mića je dao svoju verziju priče o Gagiju, Anabeli i Luni, nakon haosa kada je pokrenuta cela priča o prebijanju Anabele Atijas, što je Gagi potvrdio, pa i dodao da je hteo da ide u policiju da se prijavi, ali mu Atijasova nije dala.

- Luna mora da shvati ponašanje svog oca. To su loše stvari i loše stvari se moraju osudite do kraja. Malo je falilo da tvoju majku pre dva meseca udari flašom i to bi puno promenilo stanje. On je gađao Anabelu ovde s flašom punom vode u glavu. Zašto ona iritira Gagija ne znam, ali vidim da stvari nisu završene - rekao je Mića.

- On je miran kada nema rasprave, a kada krene da se raspravlja o njihovom braku, to je haos i on se pretvara u zver. Od Anabele ste napravili lošu majku! Nema šta loše niste rekli o ovoj ženi! Samo da znate šta ste pričali - rekao je Mića, a ostali su ćutali.

kurir.rs

