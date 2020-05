GAGIJU BIVŠA ČESTITALA BAJRAM! Posle pakla koji su prošli zajedno, evo šta mu je PORUČILA!

Milena Mikić navodno je denseru Gagiju Đoganiju poslala čestitku na rijaliti adresu i čestitala mu Bajram, zahvaljujući mu se što je "demantovao svaku laž o njj i pokazao iskrenost i poštovanje prema nekome ko je samo bivša". Fotografija čestitke sa njenim imenom na kraju već uveliko kruži internetom, te se tako veruje da je to upravo ona, i posle svega što su njih dvoje kao par prošli.

"Budi zdrav, pun ljubavi, osmeha i pleši najviše, igraj... Budi ti gde si najbolji. Hvala ti što si demantovao svaku laž o meni i što si pokazao iskrenost i poštovanje o nekom ko je samo bivša. Izdrži do kraja... Šaljem ti za stare dane i lepe trenutke", samo je deo onoga što mu je ona poručila.

Podsetimo, nakon braka sa Anabelom, Gagi je 2012. godine uplovio u vezu sa Milenom Mikić. Sa njom je bio dve godine u vezi, koja se završila skandalom.

"Te noći došao je s devojčicom od 19 godina. Već s vrata videla sam da su oboje drogirani. Pitala sam ga: "Gagi, koga si to doveo u kuću?" Tu je nastao haos. Krenuo je s vređanjem i batinama. Vukao me je za kosu i udarao pesnicama u glavu. Dok me je on muški udarao, ta devojka je stajala i gledala. Uspela sam da pobegnem u kupatilo i, sva sreća, mobilni sam imala u džepu. Pozvala sam policiju. Ja sam sva u krvi završila u Urgentnom. Ne smem ni da zamislim šta bi bilo da nisam uspela da pobegnem", ispričala nam je Milena pre nekoliko godina.

"Digao sam ruku na nju, ali to nije baš tako kao što je ona prikazala u medijima. Mi se više ne volimo i između nas ništa ne postoji. Policija mi je rekla da samo sudskim putem mogu da je izbacim iz stana. Ona me je isprovocirala i podigao sam ruku na nju. Milena me je gušila u krevetu, imam ožiljke po vratu i mogao sam i ja nju da prijavim", rekao je tada Gagi.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Republika/Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kurir