MRZELA SAM SEBE ZBOG TOGA! Godinu i po sam pila lekove, u krevet sam pala: Anabela priznala sve JELENI PEŠIĆ! (VIDEO)

Anabela Atijas u razgovoru sa Jelenom Pešić u dvorištu "Zadruge" progovorila je o turbulentnom periodu, kada je donosila odluku da se po prvi put razvede. Kako je istakla, tada je potražila i pomoć psihijatra.

"Da li sada opravdavaš žene koje ostaju u lošim brakovima zbog dece?" pitala ju je Jelena.

"Ne, nikada nisam to opravdavala. Ja sam sebe mrzela zbog toga. Ja sam godinu i po dana išla kod psihijatra, pila lekove. Je l' se sećaš kako su oni lekovi delovali na mene? Ja sam toliko pala bila u krevet. Meni se to spojilo sa postporođajnom depresijom koja je trebalo da traje kratko, ali kad je već krenulo da traje, da traje, to više nisu hormoni", pričala je Anabela.

"Krenula sam na terapije i psihijatar, žena je bila, baš je bila drčna. Uopšte mi nije išla niz dlaku nego je bila surova. Ja sam se pitala: 'Što me žena hejtuje?' a ona je samo htela da ja čujem istinu", dodala je ona.

"Ti si po meni sada žena koja kada bi ovde skakala po krovu, ja bih mislila da je to u redu. Sad kad sam sve saznala", rekla joj je tada Pešićeva.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir